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ميريام كلينك في أحضان رجل.. هل هو حبيبها الجديد؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت المغنية الإستعراضية ميريام كلينك صورة عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، مع أحد الرجال من دون أن تكشف عن وجهه كاملاً.



وقد أثارت الصورة جدلاً في أوساط متابعيها الذين تساءلوا عن هوية الرجل الذي ظهر معها في الصورة وعما إذا كان حبيبها الجديد.


ونالت الصورة أكثر من 10 آلاف علامة إعجاب، إضافة إلى عشرات التعليقات، من دون أن ترفقها بأي تعليق، ما فتح باب التساؤلات عن طبيعة العلاقة التي تربطها به.




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