بعد وفاة الطفل مالك اسعد من كسرى - احذروا حبات العنب وبندورة الشيري واصابع النقانق قد تكون قاتلة للأطفال‎

توفي امس الثلاثاء الطفل مالك اسعد 3 سنوات من قرية كسرى كفر سميع بعد ان تعرض للاختناق اثناء تناوله حبات العنب وقد حاولت الطواقم الطبية انقاذ حياة الطفل الا انه تم اقرار وفاته بعد نقله الى مستشفى نهريا بسبب سوء حالته.

وكانت اصابة شبيهه قد وقعت قبل نحو اسبوعين حيث تعرضت طفلة تبلغ من العمر اربع سنوات للاختناق اثناء تناولها العنب خلال مكوثها في الروضة في منطقة نتانيا حيث تم نقلها للمستشفى وهي تعاني من اصابة صعبة وتخضع للعلاج.وقالت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ان حالات الاختناق اصبحت شائعة جدا بين الاطفال جراء تناولهم الاطعمة المختلفة او بسبب ابتلاعهم اجسام اخرى حيث ان معطيات المؤسسة من عام 2008 حتى كتابة هذه السطور تُشير الى وفاة 110 اطفال جراء تعرضهم للاختناق. اما في عام 2018 فقد توفي اولاد جراء تعرضهم للاختناق ومنذ مطلع العام الحالي فقد تم رصد 6 حالات وفاة جراء التعرض للاختناق بما في ذلك الحالة التي وقعت امس في قرية كسرى. وتشير المعطيات ايضا ان 80% من حالات الوفاة التي تم رصدها كانت من فئة الاطفال التي تراوحت اعمارهم ما بين صفر حتى اربع سنوات وان 60% من حالات الاختناق وقعت في المنزل وساحاته.وتعود اسباب حدوث حالات الاختناق لدى الاطفال بسبب الميول الطبيعي لدى الاطفال بإدخال اي شيء الى الفم مع العلم ان مجرى التنفس واوعية الجهاز الهضمي ضيقة مقارنة مع الاشخاص البالغين مما يعرضهم بسهولة لخطر الاختناق. كما تُشير المعطيات الى ان حوالي 41% من حالات الاختناق المذكورة وقعت بسبب تناول الاطفال الطعام وانواعه المختلفة. كيف بالإمكان تفادي حالات الاختناق؟من المهم جدا ابعاد اي غرض او اي جسم صغير مثل العملة النقدية، ازرار الملابس، البنانير، قطع الالعاب الصغيرة وما الى ذلك، ابعادها عن متناول يد الاطفال خاصة اذا كان هؤلاء الاطفال ما بين صفر حتى 5 سنوات لان هذه الفئة تميل الى ادخال اي غرض صفير الى الفم، والسماح لهم باللعب فقط بالألعاب المناسبة لجيلهم. كما انه من المهم جدا ابعاد اكياس النايلون والبالونات من متناول يد الأطفال تحسبا لابتلاعهم وتعرضهم للاختناق.اما فيما يتعلق بالأطعمة المختلفة فيرجى الانتباه من قبل البالغين الى ضرورة ملاءمة انواع الطعام لجيل الطفل وابعاد المكسرات والبذور مقلا عن متناول يدهم. كما يتوجب الانتباه خلال تقديم الاطعمة المختلفة للأطفال خاصة اذا كما نتحدث عن اصابع السجق(النقانق) وحبات البندورة الشيري وحبات العنب التي من الضروري تقطيعها بشكل طولي قبل تقديمها للأطفال منعا للاختناق. كما انه من الضروري الامتناع عن تقديم اي طعام او اي حبات تسالي او حلويات لها شكل صغير ودائري والامتناع عن تقديم الاطعمة التي لها قابلية الالتصاق بالفم.