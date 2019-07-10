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حريق في غرفة ارضية بمبنى المجلس المحلي كفركنا
2019-07-10 10:51:00
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حريق في غرفة ارضية بمبنى المجلس المحلي كفركنا
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