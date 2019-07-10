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ماذا تخبرك أظافرك عن صحتك؟



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 يمكن لجسم الإنسان أن يطلق إشارات حول الصحة العامة، قبل فترة طويلة من ملاحظة وجود مشكلة صحية محددة.



ولكن معظم الناس يتجاهلون مراقبة الأظافر، التي تخفي علامات ونقاطا يمكن أن تخبرنا الكثير عن صحتنا، وهي:


1- جفاف وتكسر الأظافر


يقدر أن واحدا من بين كل 5 أشخاص بالغين، يعاني من أظافر ضعيفة وجافة ورقيقة يمكن كسرها بسهولة. وعادة ما يرجع الأمر إلى عادات شرب الماء.


تتكون الأظافر من زهاء 18% من المياه، وعندما تنخفض هذه المستويات عن 16%، يمكن أن تصبح جافة وعرضة للتكسر. لذا يجب شرب لتر من الماء يوميا.


كما وُجد أن نقص الزنك يساهم في هشاشة الأظافر، لذا يُنصح بتناول اللحم البقري وبذور اليقطين والعدس.


2- الخط الداكن في الأظافر


إذا لاحظت ظهور خطوط داكنة جديدة أو متغيرة في الأظافر، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب في أسرع وقت ممكن، حيث يمكن أن يكون ذلك علامة على الإصابة بأحد أخطر أنواع سرطان الجلد.


3- تقشر وتلين الأظافر


إذا انحنت أظافرك بسهولة، ربما تكون ناعمة جدا: وهي حالة تُعرف باسم hapalonychia.


ونظرا لأن البروتينات الموجودة في مصفوفة الظفر هي التي تخلق صلابتها، فإن أفضل الحلول تناول البروتين بكميات أكبر. ومن المهم أيضا أن تحصل على ما يكفي من فيتامين D وA.


4- تعرّج الأظافر


يكمن السبب الشائع لتعرّج الأظافر في نقص الكبريت ضمن النظام الغذائي، حيث يوجد في الحليب والمكسرات والتوت.


وبالنسبة للأمراض، يمكن لحالات مثل الصدفية والأكزيما أن تفسد نسيج الظفر، لذا يجب التحدث مع الطبيب عند الشعور بالقلق.


5- البقع البيضاء


يعتقد الكثير من الأشخاص أن البقع البيضاء هي علامة على نقص الكالسيوم، ولكن أحد الخبراء يقول إنها ناتجة فعليا عن فقاعات الهواء الصغيرة المحاصرة بين خلايا الأظافر.


وأوضح الخبراء أن هذه الحالة قد تكون وراثية، كما يمكن أن يكون سبب ظهورها على الأظافر ناجم عن عوامل أخرى، مثل سوء تغذية الأنسجة والصدمات الناتجة عن طلاء الأظافر.


لذا يُنصح باتباع نظام غذائي غني بالجزر والخضار والبيض والأسماك.


6- ضعف محيط الأظافر


يمكن أن تشير هذه الحالة إلى نقص ترطيب البشرة حول الأظافر، لذا يجب استخدام زيوت غنية بفيتامينات: E وF.


7- الأظافر الصفراء


تميل الأظافر إلى التلون باللون الأصفر الناجم عن التدخين أو تطبيق طلاء الأظافر، دون وضع طبقة واقية.


ويشير تحول الأظافر إلى اللون الأصفر إلى أنها توقفت عن النمو، ويمكن أن تكون علامة على حدوث شيء ما داخل جسمك، مثل أمراض الرئة والتهاب المفاصل.


8- الأظافر على شكل ملعقة


يمكن القول إن تقعر الأظافر في الوسط هو علامة على نقص الحديد، بسبب اتباع نظام غذائي فقير، أو وجود مشكلة صحية في المعدة أو مرض الاضطرابات الهضمية.


9- الأظافر المنحنية


يمكن أن تكون هذه الحالة وراثية أو علامة على وجود مشكلة صحية ما، بما في ذلك أمراض الرئة أو القلب أو الكبد أو المعدة، ما يستدعي الحاجة إلى زيارة الطبيب.


 10- الأظافر المتآكلة


وهي حالة تنجم عن عادة سيئة يتبعها الإنسان، يمكن أن تصيبه بمرض الهربس، لأن أطراف الأظافر مليئة بالبكتيريا والفطريات.




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