روسي, يطعم, بيده, دبا, بريا, ويبقى, على, قيد, الحياة!, (فيديو),

صور شاهد عيان، من أصدقاء شاب روسي، فيديو فريدا لصديقه وهو يطعم دبا بريا أسود بيديه دون خوف من المفترس.

وصادف سكان محليون من مدينة أوغليغورسك الروسية زوجا من الدببة يصطادان غذاءهما في نهر بالقرب من المدينة، فاقترب أحد السكان وبدأ يطعم واحدا من الدببة بيده العارية.ولم يعر الدبان أي اهتمام، في بداية الفيديو، للشاب الذي يحمل الطعام، لكن سرعان ما اقترب أحدهما منه وبدأ يأكل ما يقدمه له مباشرة من يديه.وعلى الرغم من أنه لم يتأذ أحد في هذا الحادث، إلا أن الخبراء يذكرون، مرة بعد أخرى، بأن إطعام الدببة أمر خطير جدا وليس بالآمن أبدا، لان الدببة تتوقف عن تجنب الإنسان بشكل عام إذا تكررت مثل هذه الحوادث، وحينها تبدأ في مهاجمة البشر.