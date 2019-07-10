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رولا يموت بفستان فاضح تحيي حفلاً في أحد المطاعم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت المغنية الإستعراضية رولا يموت حفلاً في أحد المطاعم في لبنان، وتفاعل الحاضرون معها. ونشرت مقطع فيديو من الأجواء وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته.




وبحسب مجلة “الجرس”، فقد إرتدت رولا فستاناً فاضحاً، وكاد يكشف عن مؤخرتها في إحدى اللقطات، وتعرضت لإنتقادات كثيرة، وكالعادة لم ترد على أحد وتجاهلت كل التعليقات السلبية والشتائم.




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