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دي ليخت يضع قدمًا في تورينو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أنَّ نادي يوفنتوس، بات على أعتاب إعلان التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام.



وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إنَّ البيانكونيري، اقترب كثيرًا من الحصول على توقيع دي ليخت برسوم تبلغ 75 مليون يورو.


وكانت هناك فجوة بين العرض والطلب في صفقة دي ليخت بالأيام الماضي؛ حيث يريد أياكس الحصول على مقابل من 70 إلى 80 مليون يورو، أما إدارة السيدة العجوز فتسعى لدفع 67 مليونًا فقط، بالإضافة للمكافآت.


وسبق أن كشفت تقارير صحفية أنَّ يوفنتوس يرغب في الإعلان عن الصفقة، اليوم الأربعاء، مع انطلاق المعسكر التدريبي ليوفنتوس الخاص بالموسم الجديد، أو يوم 19 يوليو/تموز الجاري مع بدء الجولة الآسيوية للفريق.


يُذكر أن اليوفي حصل على موافقة دي ليخت منذ ما يقرب من شهر، متفوقًا على أندية برشلونة، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.




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