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كتلة الجبهة تجتمع مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف والجريمة داخل المجتمع العربي
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مقتل شاب عربي في اللد طعنا خلال شجار
2019-07-10 10:08:45
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مقتل شاب عربي في اللد طعنا خلال شجار
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