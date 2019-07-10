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2019-07-09 21:32:26
كتلة الجبهة تجتمع مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف والجريمة داخل المجتمع العربي
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اخلاء عقار سكني في سلوان لصالح المستوطنين
2019-07-10 10:01:59
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اخلاء عقار سكني في سلوان لصالح المستوطنين
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