اخلاء, عقار, سكني, في, سلوان, لصالح, المستوطنين,

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قررت اليوم الاربعاء لجنة الافراجات التابعة للمحاكم اطلاق سراح السجينة نسرين...
أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطّبي أنّه: "وصل لمركز حيان في كفر ياسيف شاب يبلغ من...
ارتكب مجهولون فجر اليوم ما يسمى بعملية تدفيع الثمن، في قرية دير قديس غربي رام...
توفي امس الثلاثاء الطفل مالك اسعد 3 سنوات من قرية كسرى كفر سميع بعد ان تعرض...
مؤنس دبور (27 عاماً) ابن مدينة الناصرة يدأ مشواره في الدوري الاسباني مع فريق...
وباشرت قوات الشرطة التي وصلت الى المكان التحقيق في ملابسات وقوع الجريمة والبحث عن...
اليوم الأربعاء فيطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بداية موجة حارة متوسطة...
اعلنت هيئة الموظفين في دائرة هيئة الاسكان والهجرة عدم استقبال الجمهور يوم...
جاء في بيان صادر عن لجنة الدفاع عن الاوقاع في الناصرة:"قام رئيس بلدية الناصرة علي...
عقدت كتلة الجبهة الديموقراطية اجتماعًا مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف...