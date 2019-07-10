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اخلاء عقار سكني في سلوان لصالح المستوطنين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أخلت قوات الشرطة صباح اليوم الأربعاء، عقار عائلة "أبو زوير/صيام"، بعد 25 عاماً خاضتها العائلة لحماية عقارها من المستوطنين.



وأوضح مجد غيث من مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان، أن عشرات الجنود والمستوطنين اقتحموا عقار عائلة صيام صباحا، وشرعوا بإخلائه من ساكنيه وإبعادهم بالقوة، ثم اعتقلت أحد الورثة ومدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام ، وخلال ذلك أغلقت كافة الحي وانتشرت فيه.


وأضاف غيث أن المحكمة العليا رفضت قبل يومين استئناف العائلة على قرار اخلائها من منزلها.






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