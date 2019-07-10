اخلاء, عقار, سكني, في, سلوان, لصالح, المستوطنين,

أخلت قوات الشرطة صباح اليوم الأربعاء، عقار عائلة "أبو زوير/صيام"، بعد 25 عاماً خاضتها العائلة لحماية عقارها من المستوطنين.

وأوضح مجد غيث من مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان، أن عشرات الجنود والمستوطنين اقتحموا عقار عائلة صيام صباحا، وشرعوا بإخلائه من ساكنيه وإبعادهم بالقوة، ثم اعتقلت أحد الورثة ومدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام ، وخلال ذلك أغلقت كافة الحي وانتشرت فيه.وأضاف غيث أن المحكمة العليا رفضت قبل يومين استئناف العائلة على قرار اخلائها من منزلها.