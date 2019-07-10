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يستخدم معظم الناس فرشاة الأسنان والمعجون والخيط لتنظيف أسنانهم، ولكن استخدام هذه...
يؤثّر نظامنا الغذائي على صحّة أجسامنا بشكل عام وصحة البشرة بشكل خاص، ولكن هل...
أشارت دراسة بريطانية جديدة إلى أن استنشاق الهواء الملوث يمكن أن يقصر حياة الأطفال...
كشفت دراسة حديثة أن المشي في الطبيعة له مفعول إيجابي ضدّ الشعور بالتوتر والتعب،...
يقول علماء في النرويج إنه لا يمكن إلقاء اللوم على علم الوراثة فقط فيما يخص الإصابة...
وجدت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية في الوقت نفسه يوميا يمكن أن يساعدك...
أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نفس القدر من النوم أو يذهبون إلى...
كشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا أن الأفراد الذين يقل لديهم مستوى...
وجد باحثو جامعة كاليفورنيا، Riverside، أن السجائر الإلكترونية تنتج استجابة للإجهاد...
حذر خبراء من أن إشاعة عدم تناول الدهون المشبعة على الدوام بين الناس، قد تكون...