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صور - اللاعب مؤنس دبور يبدأ مشواه رسميا في اشبيلية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مؤنس دبور (27 عاماً) ابن مدينة الناصرة يدأ مشواره في الدوري الاسباني مع فريق اشبيلية وذلك بعد موسم استثنائي تمكن فيه النجم النصراوي من هز الشباك 37 مرة في 48 مباراة مع فريقه النمساوي السابق ريد بول سالزبورغ.



الجميع ينتظر المباراة التي ستجمع بين دبور والبرغوث (ميسي) في السادس من شهر تشرين الأول / اكتوبر.


وشارك الدبور في التدريبات الاولية للفريق الى جانب كل من منير الحدادي وافيدال وكوكبة من النجوم في الفريق .







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