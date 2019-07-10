اللد-, مقتل, عبد, البدوي, ادريس, 26, عاما, طعنا, خلال, شجار,

لقي الشاب عبد البدوي ادريس 26 عاما من اللد مصرعه صباح اليوم الاربعاء جراء تعرضه للطعن خلال شجار وقع صباح اليوم .

وتم اقرار وفاة الشاب بعد فشل محاولات انعاشه من قبل الطاقم الطبي .وباشرت قوات الشرطة التي وصلت الى المكان التحقيق في ملابسات وقوع الجريمة والبحث عن الجناة.هذا وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة أيالون بلاغًا قرابة الساعة 07:29 حول العثور على شاب وهو مصاب في اللد، الطواقم الطبي التي هرعت إلى المكان أقرّت وفاته وهو شاب (26 عامًا)" إلى هنا نصّ البيان.