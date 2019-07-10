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اللد- مقتل عبد البدوي ادريس 26 عاما طعنا خلال شجار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب عبد البدوي ادريس 26 عاما من اللد مصرعه صباح اليوم الاربعاء جراء تعرضه للطعن خلال شجار وقع صباح اليوم .



وتم اقرار وفاة الشاب بعد فشل محاولات انعاشه من قبل الطاقم الطبي .


وباشرت قوات الشرطة التي وصلت الى المكان التحقيق في ملابسات وقوع الجريمة والبحث عن الجناة.
 
هذا وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة أيالون بلاغًا قرابة الساعة 07:29 حول العثور على شاب وهو مصاب في اللد، الطواقم الطبي التي هرعت إلى المكان أقرّت وفاته وهو شاب (26 عامًا)" إلى هنا نصّ البيان.




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