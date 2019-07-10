تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-10 06:03:34 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة |  2019-07-10 06:01:37 الحرس الإيراني: سنستهدف القواعد الأمريكية في الدول المجاورة في حال ارتكبت أي حماقة |  2019-07-09 23:24:00 موظفو دائرة هيئة الاسكان والهجرة يعلنون الاضراب الاربعاء |  2019-07-10 00:00:17 واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات بارزة في حزب الله |  2019-07-09 21:39:18 لجنة الدفاع عن الاوقاف في الناصرة:على سلام يتحمل مسؤولية اعادة بحث موضوع ارض الوقف |  2019-07-09 21:32:26 كتلة الجبهة تجتمع مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف والجريمة داخل المجتمع العربي |  2019-07-09 20:44:39 يوفنتوس يعلن موعد انضمام رونالدو للفترة التحضيرية |  2019-07-09 20:38:43 أي دور تلعبه الأطعمة في ظهور حبّ الشباب والوقاية منه؟ |  2019-07-09 20:35:36 نتنياهو: مقاتلات F-35 قادرة على الوصول الى ايران وسوريا |  2019-07-09 19:39:14 اصابة رجل من شعب جراء سقوطه عن ارتفاع |  2019-07-09 18:55:12 مصرع الطفل مالك اسعد من كسرى بعد تعرضه للاختناق بالعنب |  2019-07-09 19:13:45 سان جيرمان يختار هدفه المفضل في صفقة نيمار |  2019-07-09 19:09:34 موجة تحريضية ضد النائب يوسف جبارين بعد مشاركته بمؤتمر دولي في لندن‎ |  2019-07-09 19:07:14 اللجنة اللوائية تصادق على الخارطة الهيكلية التي تشمل بناء المدرسة الابتدائية الثالثة في عكا |  2019-07-09 19:05:34 ام الفحم:الجماهيري يختتم دورة جديدة من دورات التحضير لإمتحان ياعيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة



  |     |   اضافة تعليق



اليوم  الأربعاء فيطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بداية موجة حارة متوسطة الشدة بحيث يسود طقس حار الى شديد الحرارة في مختلف المناطق ، بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية وكذلك السهلية المنخفضة ، حيث من المتوقع ان تصل الحرارة في مناطق واسعة من الأغوار الى أكثر من 42 مئوية. الرياح تكون جنوبية غربية الى غربية.



والخميس تتواصل الموجة الحارة المتوسطة القوة مع إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو حار ورطب في معظم المناطق، كما تكون الأجواء دافئة وغير لطيفة في ساعات المساء والليل نتيجة الحرارة العالية المتزامنة مع ارتفاع الرطوبة النسبية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.




كلمات متعلقة

الطقس, -, ارتفاع, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

موظفو دائرة هيئة الاسكان والهجرة يعلنون الاضراب الاربعاء موظفو دائرة هيئة الاسكان والهجرة يعلنون الاضراب الاربعاء 2019-07-09 | 23:24:00

اعلنت هيئة الموظفين في دائرة هيئة الاسكان والهجرة عدم استقبال الجمهور يوم...

لجنة الدفاع عن الاوقاف في الناصرة:على سلام يتحمل مسؤولية اعادة بحث موضوع ارض الوقف لجنة الدفاع عن الاوقاف في الناصرة:على سلام يتحمل مسؤولية اعادة بحث موضوع ارض الوقف 2019-07-09 | 21:39:18

جاء في بيان صادر عن لجنة الدفاع عن الاوقاع في الناصرة:"قام رئيس بلدية الناصرة علي...

كتلة الجبهة تجتمع مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف والجريمة داخل المجتمع العربي كتلة الجبهة تجتمع مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف والجريمة داخل المجتمع العربي 2019-07-09 | 21:32:26

عقدت كتلة الجبهة الديموقراطية اجتماعًا مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف...

اصابة خطيرة باطلاق نار في شقيب السلام اصابة خطيرة باطلاق نار في شقيب السلام 2019-07-09 | 21:26:24

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن...

نتنياهو: مقاتلات F-35 قادرة على الوصول الى ايران وسوريا نتنياهو: مقاتلات F-35 قادرة على الوصول الى ايران وسوريا 2019-07-09 | 20:35:36

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع: "ان...

اصابة رجل من شعب جراء سقوطه عن ارتفاع اصابة رجل من شعب جراء سقوطه عن ارتفاع 2019-07-09 | 19:39:14

اصيب رجل يبلغ من العمر 56 عاماً من سكان بلدة شعب جراء سقوطه عن ارتفاع 4 امتار في...

مصرع الطفل مالك اسعد من كسرى بعد تعرضه للاختناق بالعنب مصرع الطفل مالك اسعد من كسرى بعد تعرضه للاختناق بالعنب 2019-07-09 | 18:55:12

اعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الثلاثاء مصرع طفل (...

موجة تحريضية ضد النائب يوسف جبارين بعد مشاركته بمؤتمر دولي في لندن‎ موجة تحريضية ضد النائب يوسف جبارين بعد مشاركته بمؤتمر دولي في لندن‎ 2019-07-09 | 19:09:34

عاد النائب د. يوسف جبارين الى البلاد اليوم بعد مشاركته في أعمال مؤتمر ومهرجان...

اللجنة اللوائية تصادق على الخارطة الهيكلية التي تشمل بناء المدرسة الابتدائية الثالثة في عكا اللجنة اللوائية تصادق على الخارطة الهيكلية التي تشمل بناء المدرسة الابتدائية الثالثة في عكا 2019-07-09 | 19:07:14

صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء فرع الشمال على الخارطة الهيكلية التي تشمل...

ام الفحم:الجماهيري يختتم دورة جديدة من دورات التحضير لإمتحان ياعيل ام الفحم:الجماهيري يختتم دورة جديدة من دورات التحضير لإمتحان ياعيل 2019-07-09 | 19:05:34

مجدداً، يختم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم دورة ياعيل (יע”ל) المعدة للطلاب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مانشسترسيتيبث مباشرمباشر يلا كورة اون لاينمشاهدة مباراةطعن شاب عربي يافا تل ابيب اصابة بالغة مستشفى الشرطة التحقيق ملابسات حادث طعنحسام عبد الله طافش جندي بيت جن جيب عسكري مجدل شمس حادثمخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون اصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيلاصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم نشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه ابراهيم ابو مديغم مصرع غرق اشكلون رهط تشييع جثمان المقبرةاحتراق محل . اراجيل معسل سجائر روتانا مدينة عرابة خسائر جسيمة تماس كهربائي امطار الخير زخات متفرقة مناطق مختلفة بلاد شتاء تساقط هدم بيت طابقين عرابة قرية سعيد ابراهيم خطيب اعتقال شابين عاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني اطلاق نار قرية الرامة اصابة شخصين اسعاف شرطة خطيرة جروح تحقيق سعيد سمعان مصرع أنور فارس خلاط باطون سيارة انقلاب حادث عسفيا دالية الكرمل الشارع الموصل اصابتان خطيرتان حريق في احراش مدخل بلدة برطعة‎
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com