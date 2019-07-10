الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة

اليوم الأربعاء فيطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بداية موجة حارة متوسطة الشدة بحيث يسود طقس حار الى شديد الحرارة في مختلف المناطق ، بينما يسود جو حار جداً في المناطق الغورية وكذلك السهلية المنخفضة ، حيث من المتوقع ان تصل الحرارة في مناطق واسعة من الأغوار الى أكثر من 42 مئوية. الرياح تكون جنوبية غربية الى غربية.

والخميس تتواصل الموجة الحارة المتوسطة القوة مع إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو حار ورطب في معظم المناطق، كما تكون الأجواء دافئة وغير لطيفة في ساعات المساء والليل نتيجة الحرارة العالية المتزامنة مع ارتفاع الرطوبة النسبية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.