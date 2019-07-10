الحرس, الإيراني:, سنستهدف, القواعد, الأمريكية, في, الدول, المجاورة, في, حال, ارتكبت, أي, حماقة,

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية حسین نجاة، أن قوات بلاده ستدمر حاملات الطائرات الأمريكية في مياه الخليج في حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران.

وقال نجاه: "القواعد الأمريكية في المنطقة تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.. صواريخنا ستستهدف القواعد الأمريكية في الدول العربية المجاورة في حال انطلاق أي اعتداء منها على بلادنا".وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن "الحرب ليست على جدول أعمال ترامب وهو يريد جر طهران إلى التفاوض من خلال الحد الأقصى من الضغوط".وأشار نجاه، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يرد على إسقاط الطائرة المسيرة، كونه يعرف أن "القواعد التي ستنطلق منها العمليات الأمريكية في مرمى صواريخنا".ونبه نائب القائد العام للحرس الثوري، إلى أن "إيران عرضت أمن إسرائيل للخطر وهي الآن تؤرق السعودية وأمريكا وإسرائيل.. طهران تخوض الحرب عند حدود العدو وليس على حدودها".