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موظفو دائرة هيئة الاسكان والهجرة يعلنون الاضراب الاربعاء



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اعلنت هيئة الموظفين في دائرة هيئة الاسكان والهجرة عدم استقبال الجمهور يوم الاربعاء واعلان الاضراب , وذلك احتجاجاً على المس بحقوق الموظفين .


بهذا من لديه حجز دور لاصدار جواز سفر لا يستطيع التوجه للمكتب الاربعاء , واعلن مكتب دائرة الاسكان والهجرة أن المكتب في مطار بن غوريون سيعمل بشكل مقلص ومن لدية تذكرة سفر قبل اقلاع الطائرة ب48 ساعة فقط يستطيع اصدار جواز سفر .
موظفو دائرة هيئة الاسكان والهجرة يعلنون الاضراب الاربعاء




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