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لجنة الدفاع عن الاوقاف في الناصرة:على سلام يتحمل مسؤولية اعادة بحث موضوع ارض الوقف



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جاء في بيان صادر عن لجنة الدفاع عن الاوقاع في الناصرة:"قام رئيس بلدية الناصرة علي سلام بدعوة المجلس البلدي لعقد جلسة عادية يوم غد الأربعاء 10.7.2019، وقد أدرج بشكل مفاجئ كنقطة بحث، صفقة تبادل أرض وقف النبي سعين (اليسع)، قسيمة 19- بلوك 16517 ، والتي كان من المفروض، أن هذه الصفقة المشبوهة قد ألغيت منذ أكثر من عام بعد أن عارضها جميع أهل الناصرة بجميع فئاتهم وخاصة لجنة الدفاع عن الوقف في الناصرة.


وجاء في البيان:"وبعد أن وعد رئيس البلدية أن هذه الصفقة قد ألغيت بدون رجعة، مع العلم أن هذه الوعودات كانت منذ سنين طويلة وقد أنكرها في الفترة السابقة ولكن " المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين"، لهذا، قد حرصت اللجنة وعدد من المسؤولين وممثلي الأوقاف أن يوثقوا هذه الوعودات وأن يضعوا تصورًا شاملًا لبناء مشروع على أرض الحاووز يخدم المصلين ومسلمي الناصرة وأهلها جميعًا، على أن يشمل هذا المشروع، موقف سيارات، وقاعة عزاء ومرافق أخرى، وعلى هذا قد قام رئيس البلدية بالتوقيع بشخصه ووضع ختم البلدية الرسمي عليها، وها نحن نعرض عليكم الوثيقة بنفسها لتحكموا بأنفسكم، ومن هنا نطالب رئيس البلدية بإسقاط هذه النقطة عن جدول البحث بشكل فوري وتحميله المسؤولية الشخصية لتبعات ذلك وخطورة الموقف. اللهم إنا بلغنا، أللهم فأشهدالتوقيعلجنة الدفاع عن الأوقاف في الناصرة.الى هنا نص البيان كما وصلنا 

كما وحاولنا التواصل مع بلدية الناصرة للتعقيب على البيان ولم نستطيع حتى الان , في حال وصول التعقيب سنقوم بنشره على الفور .




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