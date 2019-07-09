كتلة, الجبهة, تجتمع, مع, رئيس, الدولة, رؤبين, ريفلين, حول, العنف, والجريمة, داخل, المجتمع, العربي,

عقدت كتلة الجبهة الديموقراطية اجتماعًا مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف والجريمة داخل المجتمع العربي، وشارك في الاجتماع النواب أيمن عودة، عايدة توما-سليمان، عوفر كسيف ويوسف جبارين.

كما أكد النواب في الجلسة على أهمية قيام الحكومة بوضع خطة حكومية شاملة لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، تضمّ كل الوزارات ببرامج واضحة للتنفيذ.

*وطالب النواب رئيس الدولة ريفلين بزيادة الضغط على متخذي القرار من أجل اقرار الخطة الشاملة.*





على الحكومة وضع خطة حكومية شاملة لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، تضمّ كل الوزارات ببرامج واضحة للتنفيذ، وعلى رأسها القضاء على عصابات الإجرام، السلاح غير المرخّص، السوق السوداء والخاوة."وقال النواب فور خروجهم من الجلسة مع رئيس الدولة: "امتحاننا للانتصار على العنف والجريمة هو دمج الشعبي مع الرسمي.

وأضاف النواب: "الطريق ليس سهلًا. ولكن سنبذل كل غالٍ ونفيس حتى ننتصر على الجريمة."

يشار الى أنّ النواب عن الجبهة قدّموا لرئيس الدولة عريضة قامت كتلة الجبهة بتوقيعها من قِبل 65 عضو كنيست لمطالبة الحكومة بتشكيل خطة حكوميّة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.