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اصابة خطيرة باطلاق نار في شقيب السلام



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن وصول مصاب بعيارات نارية الى احدى العيادات في شقيب السلام . الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت رجل يبلغ من العمر 44 عاماً الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وحالته خطيرة .


الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة باطلاق نار في شقيب السلام




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