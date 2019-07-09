اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, في, شقيب, السلام,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن وصول مصاب بعيارات نارية الى احدى العيادات في شقيب السلام . الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت رجل يبلغ من العمر 44 عاماً الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وحالته خطيرة .

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