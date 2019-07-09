تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-09 21:39:18 لجنة الدفاع عن الاوقاف في الناصرة:على سلام يتحمل مسؤولية اعادة بحث موضوع ارض الوقف |  2019-07-09 21:32:26 كتلة الجبهة تجتمع مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف والجريمة داخل المجتمع العربي |  2019-07-09 20:44:39 يوفنتوس يعلن موعد انضمام رونالدو للفترة التحضيرية |  2019-07-09 20:38:43 أي دور تلعبه الأطعمة في ظهور حبّ الشباب والوقاية منه؟ |  2019-07-09 20:35:36 نتنياهو: مقاتلات F-35 قادرة على الوصول الى ايران وسوريا |  2019-07-09 19:39:14 اصابة رجل من شعب جراء سقوطه عن ارتفاع |  2019-07-09 18:55:12 مصرع الطفل مالك اسعد من كسرى بعد تعرضه للاختناق بالعنب |  2019-07-09 19:13:45 سان جيرمان يختار هدفه المفضل في صفقة نيمار |  2019-07-09 19:09:34 موجة تحريضية ضد النائب يوسف جبارين بعد مشاركته بمؤتمر دولي في لندن‎ |  2019-07-09 19:07:14 اللجنة اللوائية تصادق على الخارطة الهيكلية التي تشمل بناء المدرسة الابتدائية الثالثة في عكا |  2019-07-09 19:05:34 ام الفحم:الجماهيري يختتم دورة جديدة من دورات التحضير لإمتحان ياعيل |  2019-07-09 18:51:02 لائحة اتهام بحق فحماوي قام بتهديد وابتزاز شخص في الناصرة وحيازة السلاح |  2019-07-09 16:04:09 ابو ردينة: الطريق للسلام لن يتحقق إلا عبر الشرعية الدولية وليس الاوهام |  2019-07-09 15:10:47 مصادفة نادرة ستحدث الثلاثاء المقبل بوقوع خسوف جزئي وتعامد الشمس على الكعبة |  2019-07-09 13:50:00 مقتل عبد السلام جابر 50 عاما من الطيبة رميا بالرصاص في ساحة مسجد بعد ان خرج من الصلاة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يوفنتوس يعلن موعد انضمام رونالدو للفترة التحضيرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد عودة الفريق لخوض الحصة التدريبية الأولى، تحضيرًا للموسم الجديد.

وذكر الموقع الرسمي للسيدة العجوز، أن البيانكونيري سيبدأ غدًا الأربعاء، تحضيراته للموسم الجديد بشكل رسمي، عندما يُشرف ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد، على الحصة التدريبية الأولى للفريق.
وأضاف أن اللاعبين الذين خضعوا لاختبارات اللياقة البدنية على مدار الأيام القليلة الماضية، هم من سيتواجدون في الحصة التدريبية الأولى.
ولفت الموقع إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي، بجانب بليز ماتويدي سينضمان إلى المجموعة، السبت المقبل.
وسيتواجد الرباعي المنضم حديثًا خلال الصيف الجاري، في الحصة التدريبية الأولى، وهم بوفون وديميرال وأدريان رابيو وآرون رامزي، بجانب العائد من الإعارة، جونزالو هيجواين.
يوفنتوس يعلن موعد انضمام رونالدو للفترة التحضيرية




كلمات متعلقة

يوفنتوس, يعلن, موعد, انضمام, رونالدو, للفترة, التحضيرية,

تابعونــا

سان جيرمان يختار هدفه المفضل في صفقة نيمار سان جيرمان يختار هدفه المفضل في صفقة نيمار 2019-07-09 | 19:13:45

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان حدد هدفه الأول من...

ديبالا يبلغ يوفنتوس بقراره النهائي ديبالا يبلغ يوفنتوس بقراره النهائي 2019-07-09 | 15:00:13

أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أنَّ الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم...

بايل يقترب من الصين فهل يقبل الريال بشروط الانتقال؟ بايل يقترب من الصين فهل يقبل الريال بشروط الانتقال؟ 2019-07-09 | 12:30:25

كشف برنامج الشرينغيتو الإسباني أن الويلزي ​غاريث بايل​ لاعب ​ريال مدريد​ لديه...

بوغبا في تشكيلة مانشستر التحضيرية رغم "حديث الرحيل" بوغبا في تشكيلة مانشستر التحضيرية رغم "حديث الرحيل" 2019-07-09 | 11:00:31

في مفاجأة كروية، تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لجولته التحضيرية، اسم...

باريس سان جيرمان يصدر بيانا بشأن نيمار باريس سان جيرمان يصدر بيانا بشأن نيمار 2019-07-09 | 09:09:29

شجب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عدم التحاق نجمه البرازيلي...

إيفرتون يُخطط لصفقة جديدة من برشلونة إيفرتون يُخطط لصفقة جديدة من برشلونة 2019-07-08 | 21:40:28

يسعى نادي إيفرتون لحسم صفقة جديدة من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية...

ميسي يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة ميسي يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة 2019-07-08 | 16:00:58

يواجه ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، خطر الإيقاف لفترة طويلة، على خلفية...

راموس يوجه رسالة للمصريين راموس يوجه رسالة للمصريين 2019-07-08 | 14:19:23

وجه الدولي الإسباني سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد رسالة للمصريين، وذلك عقب...

دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر 2019-07-08 | 11:19:31

دعت مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى إلغاء بطولة...

أول تعليق لمحمد صلاح بعد الخروج من أمم أفريقيا أول تعليق لمحمد صلاح بعد الخروج من أمم أفريقيا 2019-07-08 | 10:20:06

أعرب محمد صلاح نجم المنتخب المصري، عن حزنه عقب توديع منافسات بطولة أمم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةتمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش انزال ركاب عرب طائرة يونانية جدال مع ركاب اسرائيليون فصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة مصرع شاب منطقة مفتوحة انقلاب تراكتورون يفنئيل اسعاف شرطة وفاة انقاذ حادث الثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة طعن القدس ارمون هنتسيف عربي اطلاق نار شرطة سكين يهود كابول محاولة سطو فاشلة فرع اطلاق نار اصابة طفيفة شخص مصادرة 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلام الادمي ام الفحم الشرطة مفرقعات العاب نارية اسلحة حقيقية تشبه محظورة بيع تجارة محل قثرية المشهد توقيف امرأة هدم بيت النقب بيده تهديد غير المعترف بها السلطات مواطن يقوم اهله عراء أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com