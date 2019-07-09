يوفنتوس, يعلن, موعد, انضمام, رونالدو, للفترة, التحضيرية,

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد عودة الفريق لخوض الحصة التدريبية الأولى، تحضيرًا للموسم الجديد.

وذكر الموقع الرسمي للسيدة العجوز، أن البيانكونيري سيبدأ غدًا الأربعاء، تحضيراته للموسم الجديد بشكل رسمي، عندما يُشرف ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد، على الحصة التدريبية الأولى للفريق.وأضاف أن اللاعبين الذين خضعوا لاختبارات اللياقة البدنية على مدار الأيام القليلة الماضية، هم من سيتواجدون في الحصة التدريبية الأولى.ولفت الموقع إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي، بجانب بليز ماتويدي سينضمان إلى المجموعة، السبت المقبل.وسيتواجد الرباعي المنضم حديثًا خلال الصيف الجاري، في الحصة التدريبية الأولى، وهم بوفون وديميرال وأدريان رابيو وآرون رامزي، بجانب العائد من الإعارة، جونزالو هيجواين.