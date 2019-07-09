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نادية الجندي بإطلالة شابة في العشرينات



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نشرت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالة شبابية وكأنها فتاة في العشرينات .

وجاءت تلك الصور على هامش تواجدها في لبنان لحضور مهرجان ” الزمن الجميل ” في دورته الرابعة .

 وتم تكريم الفنانة نادية الجندي ضمن فعاليات المهرجان على مجمل أعمالها .
وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور مشيرين إلى جمالها وأبدوا إعجابهم بإطلالتها .




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