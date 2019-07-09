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أي دور تلعبه الأطعمة في ظهور حبّ الشباب والوقاية منه؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يؤثّر نظامنا الغذائي على صحّة أجسامنا بشكل عام وصحة البشرة بشكل خاص، ولكن هل تعرفون أنه قد يكون وراء ظهور حبّ الشباب أو الوقاية منه، تعرّفوا فيما يلي على الأطعمة التي يُنصح بتناولها أو تجنّبها في هذا المجال.

ما هو حبّ الشباب؟ينتُج حب الشباب بشكل عام عن إفراط في عمل الغدد الدهنيّة، إذ تزداد إفرازات هذه الغدد وتبقى محتبسة تحت الجلد، مسبّبةً ظهور البثور والزيوان، في مواجهة هذه المشكلة تتوفّر في الأسواق مجموعة متنوّعة من العلاجات والمستحضرات التجميليّة المناسبة للبشرات المعرّضة للإصابة بحب الشباب، ولكننا نتناسى عادةً أن تبنّي نظام غذائي مضاد لهذه المشكلة التجميليّة، يمكن أن يُخفف أيضاً بشكل ملحوظ من حدّتها.
أطعمة تجنّبيها نهائياًعند المعاناة من مشكلة حب الشباب، ينصح خبراء العناية بالبشرة بالابتعاد عن استهلاك الحليب ذي المصادر الحيوانيّة، كونه يؤثّر على إنتاج هرمونيْ الأنسولين والتيستوستيرون في الجسم، يمكنكِ الاستعاضة عنه في هذه الحالة بالحليب ذي المصادر النباتية، مثل حليب الصويا وحليب اللوز.
يمكن للغلوتين أن يتسبب أيضاً بظهور حبّ الشباب، ولذلك يُنصح بتجنّب المنتوجات المصنوعة من طحين القمح مثل الخبز،
والحلويات، والمعكرونة كما نجد الغلوتين أيضاً في البطاطا، والصلصات، والمثلّجات.
أطعمة اعتمدي على تناولهالتأمين حاجة الجسم من الكالسيوم، يُنصح بتناول أطعمة مثل اللوز، والبقدونس، وصفار البيض، وسمك السردين المعلّب بالزيت. أما فيما يتعلّق بالحبوب، فمن الأفضل اختيار أنواع الأرز ذات الحبة الكاملة، الكينوا، والخبز الكامل. وبالنسبة للفاكهة، يُنصح بالتركيز على استهلاك الفاكهة الحمراء، كون "المؤشّر الجلايسيمي" الخاص بها هو الأدنى. يمكن أيضاً استهلاك سمك السالمون، الروبيان، الفاصوليا، والسبانخ التي تجمع بين البروتينات والدهون الجيّدة.
أطعمة سحريّة تحارب حبّ الشبابتتمتع بعض الأطعمة بمفعول سحريّ في مجال الوقاية من حب الشباب، شرط المواظبة على استهلاكها، أما أبرزها:- الشاي الأخضر: يتميّز بغناه بمضادات الأكسدة، ويعمل على محاربة الجذيرات الحرة مما يجعل مفعوله وقائياً فيما يتعلّق بحب الشباب.
- الجوز البرازيلي: تحتوي حبوبه على نسبة مرتفعة من السيلينيوم، الذي يتميّز بكونه مضاداً فعّالاً للأكسدة. وهو يتمتع بمفعول وقائي تجاه حب الشباب كما يحمي الخلايا من الالتهابات التي قد ترافق ظهور البثور.
- البطاطا الحلوة: تتميّز بغناها بالبيتاكاروتين، الذي يقوم جسمنا بتحويله إلى فيتامينA، مما يساهم في تعديل الإفرازات الزهميّة المسببة لحبّ الشباب.- الحمضيّات؛ إن غنى الحمضيّات بالفيتامين C يساهم في تسريع التئام ندبات حب الشباب، ويقوّي غلاف الخلايا المكوّنة للجلد.
- بودرة الكاكاو: تساعد على تحسين الدورة الدمويّة مما يلعب دوراً في مجال الوقاية من ظهور حب الشباب.
وأخيراً يُشدّد الاختصاصيون على ضرورة تبنّي نظام غذائي مضاد لحبّ الشباب واستعمال مستحضرات واقية من ظهور هذه المشكلة أو معالجة لها مما يساعد في تحسين حالة البشرة بشكل كبير.
أي دور تلعبه الأطعمة في ظهور حبّ الشباب والوقاية منه؟




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