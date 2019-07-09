نتنياهو:, مقاتلات, F-35, قادرة, على, الوصول, الى, ايران, وسوريا,

كلمات متعلقةنتنياهو:, مقاتلات, F-35, قادرة, على, الوصول, الى, ايران, وسوريا,
جاء في بيان صادر عن لجنة الدفاع عن الاوقاع في الناصرة:"قام رئيس بلدية الناصرة علي...
عقدت كتلة الجبهة الديموقراطية اجتماعًا مع رئيس الدولة رؤبين ريفلين حول العنف...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن...
اصيب رجل يبلغ من العمر 56 عاماً من سكان بلدة شعب جراء سقوطه عن ارتفاع 4 امتار في...
اعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الثلاثاء مصرع طفل (...
عاد النائب د. يوسف جبارين الى البلاد اليوم بعد مشاركته في أعمال مؤتمر ومهرجان...
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء فرع الشمال على الخارطة الهيكلية التي تشمل...
مجدداً، يختم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم دورة ياعيل (יע”ל) المعدة للطلاب...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر...
لقي عبد السلام جابر 50 عاما من الطيبة مصرعه اليوم الثلاثاء رميا بالرصاص في احد...