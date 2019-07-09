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نتنياهو: مقاتلات F-35 قادرة على الوصول الى ايران وسوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع: "ان طهران تطلق تهديدات في الفترة الأخيرة بإبادة دولة إسرائيل، ولكن عليها ان تتذكر ان مقاتلات الـ"إف 35" قادرة على الوصول الى أي مكان في الشرق الأوسط بما في ذلك ايران، وبطبيعة الحال الى سوريا أيضا".


وجاءت تصريحات نتنياهو خلال تفقده اليوم قاعدة نفاتيم لسلاح الجو في النقب، حيث عقد جلسة امنية مع رئيس اركان جيش الدفاع الجنرال افيف كوخافي وقائد السلاح وكبار ضباطه.

وفي الشأن الإيراني أشار تحقيق لصحيفة "الرأي" الكويتية إلى قدرة إيران وحلفائها في العراق ولبنان، بما في ذلك حزب الله، على التنصت على تطبيق "الواتساب". وحسب الصحيفة، هكذا وقع مؤخرا أحد أكبر حلفاء واشنطن في العراق، وهو قائد عمليات الأنبار اللواء محمد الفلاحي، في شباك ميليشيا «الحشد الشعبي» الشيعية، التي كشفت عن علاقته المميزة مع الاستخبارات الأميركية.
نتنياهو: مقاتلات F-35 قادرة على الوصول الى ايران وسوريا




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