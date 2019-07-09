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اصابة رجل من شعب جراء سقوطه عن ارتفاع



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اصيب رجل يبلغ من العمر 56 عاماً من سكان بلدة شعب جراء سقوطه عن ارتفاع 4 امتار في البلدة مساء اليوم الثلاثاء .


وجاء في بيان صادر عن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا أن طواقم حيان نقلت المصاب للمستشفى وحالته متوسطة .

ألشرطة باشرت التحقيق .
اصابة رجل من شعب جراء سقوطه عن ارتفاع




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