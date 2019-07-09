اصابة, رجل, من, شعب, جراء, سقوطه, عن, ارتفاع,

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عاد النائب د. يوسف جبارين الى البلاد اليوم بعد مشاركته في أعمال مؤتمر ومهرجان...
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء فرع الشمال على الخارطة الهيكلية التي تشمل...
مجدداً، يختم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم دورة ياعيل (יע”ל) المعدة للطلاب...
اعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الثلاثاء مصرع طفل (...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر...
لقي عبد السلام جابر 50 عاما من الطيبة مصرعه اليوم الثلاثاء رميا بالرصاص في احد...
*الجبهة تؤكد على خيار المشتركة، كاطار سياسي ذي مرجعيات سياسية حزبية مؤسساتية...
أصدرت الحركة الإسلاميّة بيانًا، أكّدت فيه التزامها الكامل بإعادة بناء القائمة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط ميداني...
فجعت مدينة طمرة اليوم الثلاثاء بوفاة الشاب محمد سعيد شما 23عاما متأثرا بجراحه بعد...