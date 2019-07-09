اصابة, رجل, من, شعب, جراء, سقوطه, عن, ارتفاع,

اصيب رجل يبلغ من العمر 56 عاماً من سكان بلدة شعب جراء سقوطه عن ارتفاع 4 امتار في البلدة مساء اليوم الثلاثاء .

وجاء في بيان صادر عن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا أن طواقم حيان نقلت المصاب للمستشفى وحالته متوسطة .ألشرطة باشرت التحقيق .