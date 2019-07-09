سان, جيرمان, يختار, هدفه, المفضل, في, صفقة, نيمار,

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أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أنَّ الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم...
كشف برنامج الشرينغيتو الإسباني أن الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد لديه...
في مفاجأة كروية، تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لجولته التحضيرية، اسم...
شجب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عدم التحاق نجمه البرازيلي...
يسعى نادي إيفرتون لحسم صفقة جديدة من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية...
يواجه ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، خطر الإيقاف لفترة طويلة، على خلفية...
وجه الدولي الإسباني سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد رسالة للمصريين، وذلك عقب...
دعت مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى إلغاء بطولة...
أعرب محمد صلاح نجم المنتخب المصري، عن حزنه عقب توديع منافسات بطولة أمم...
توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، مساء اليوم الأحد، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على...