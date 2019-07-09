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اللجنة اللوائية تصادق على الخارطة الهيكلية التي تشمل بناء المدرسة الابتدائية الثالثة في عكا



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صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء فرع الشمال على الخارطة الهيكلية التي تشمل بناء المدرسة الابتدائية العربية الثالثة في عكا، والتي تم ايداعها من قبل بلدية عكا. وقد صادقت اللجنة على الخارطة الهيكلية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02.07.2019.

ويذكر ان اللجنة اللوائية كانت قد عقدت جلسة خاصة بتاريخ 10.01.2019 لبحث الخارطة الهيكلية، وخلال الجلسة التي حضرها ممثلون عن البلدية قدمت وزارة المواصلات ودائرة اراضي اسرائيل اعتراضا على المخطط، وحينها طالبت اللجنة جميع الاطراف بالتوصل الى اتفاق للمصادقة على الخارطة النهائية. وبعد تعديل الخارطة والتوصل الى الاتفاق من قبل جميع الاطراف صادقت اللجنة بجلستها الاخيرة قبل اسبوع بتاريخ 02.07.2019 على الخارطة النهائية وطالبت بإدخال بعض التعديلات التقنية والضرورية للمصادقة بشكل نهائي على الخارطة من اجل نشرها وإعطاء الفرصة لمن يريد تقديم الاعتراضات.
ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: بعد انتهاء الانتخابات الاخيرة تابعت شخصيا وبشكل كبير موضوع بناء المدرسة، وبحمد الله تعالى تم المصادقة على الخارطة الهيكلية لبناء المدرسة من قبل اللجنة اللوائية، وفي هذه الايام نقوم بعمل مكثف مع طاقم العمل الهندسي على تنفيذ المطالب التقنية الاخيرة، وخلال اسبوعين سيتم تقديم الخارطة بشكل نهائي مع التعديلات المطلوبة للجنة اللوائية والتي بدورها ستعطي الفرصة لمدة 60 يوما لمن يريد تقديم الاعتراض من قبل المواطنين والمؤسسات المختلفة وذلك حسب قانون البناء.
وأضاف الجمل: "بعد مرور 60 يوما وبحالة عدم تقديم أي اعتراض وهذا ما نتمناه سيتم اصدار التخطيط النهائي وحينها تبدأ لجنة البناء التابعة لبلدية عكا بمشروع "اذن البناء للمدرسة ذاتها" "היתר בנייה" والتي ستشمل 18 غرفة تدريسية مع جميع المرافق التابعة لها.
وأكد الجمل ان وزارة المعارف وبطلب من بلدية عكا كانت قد صادقت قبل عدة سنوات على الاعتراف بالحاجة لبناء مدرسة عربية ابتدائية ثالثة، ولذلك من المفروض وبعد الانتهاء من كل الاجراءات اللازمة للتخطيط ان يتم إصدار مناقصة لبناء المدرسة خلال العام القادم 2020.




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