مصرع, طفل, من, كسرى, تعرض, للاختناق, بالعنب,

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اصيب رجل يبلغ من العمر 56 عاماً من سكان بلدة شعب جراء سقوطه عن ارتفاع 4 امتار في...
عاد النائب د. يوسف جبارين الى البلاد اليوم بعد مشاركته في أعمال مؤتمر ومهرجان...
صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء فرع الشمال على الخارطة الهيكلية التي تشمل...
مجدداً، يختم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم دورة ياعيل (יע”ל) المعدة للطلاب...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر...
لقي عبد السلام جابر 50 عاما من الطيبة مصرعه اليوم الثلاثاء رميا بالرصاص في احد...
*الجبهة تؤكد على خيار المشتركة، كاطار سياسي ذي مرجعيات سياسية حزبية مؤسساتية...
أصدرت الحركة الإسلاميّة بيانًا، أكّدت فيه التزامها الكامل بإعادة بناء القائمة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط ميداني...
فجعت مدينة طمرة اليوم الثلاثاء بوفاة الشاب محمد سعيد شما 23عاما متأثرا بجراحه بعد...