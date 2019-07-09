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مصرع طفل من كسرى تعرض للاختناق بالعنب



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الثلاثاء مصرع طفل ( 3سنوات)من كسرى بعد أن وصل للمستشفى بحالة حرجة جراء اختناقه بحبة عنب .


الطاقم الطبي حاول انقاذ حياته الى ان جميع المحاولات بائت بالفشل وتم اعلان وفاته .
مصرع طفل من كسرى تعرض للاختناق بالعنب




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