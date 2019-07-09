مصرع, طفل, من, كسرى, تعرض, للاختناق, بالعنب,

اعلن الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الثلاثاء مصرع طفل ( 3سنوات)من كسرى بعد أن وصل للمستشفى بحالة حرجة جراء اختناقه بحبة عنب .

الطاقم الطبي حاول انقاذ حياته الى ان جميع المحاولات بائت بالفشل وتم اعلان وفاته .