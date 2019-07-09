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لائحة اتهام بحق فحماوي قام بتهديد وابتزاز شخص في الناصرة وحيازة السلاح



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان مدينة ام الفحم وذلك بتهديد مواطن نصراوي على خلفية قرض مالي .


وجاء في بيان الشرطة أنه خلال تحقيقات وصلت الشرطة الى بيت المتهم وعثرت على مسدس , وقامت باعتقاله على الفور , علما أن الشاب حاول رمي المسدس خارج المنزل بعد ان لاحظ وصول الشرطة.

يشار الى أن الشاب وصل الى مدينة الناصرة الشهر الماضي وقام بتهديد مواطن وابتزازه تحت تهديد السلاح .




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