لائحة, اتهام, بحق, فحماوي, قام, بتهديد, وابتزاز, شخص, في, الناصرة, وحيازة, السلاح,

قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الثلاثاء لائحة اتهام بحق شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من سكان مدينة ام الفحم وذلك بتهديد مواطن نصراوي على خلفية قرض مالي .

وجاء في بيان الشرطة أنه خلال تحقيقات وصلت الشرطة الى بيت المتهم وعثرت على مسدس , وقامت باعتقاله على الفور , علما أن الشاب حاول رمي المسدس خارج المنزل بعد ان لاحظ وصول الشرطة.يشار الى أن الشاب وصل الى مدينة الناصرة الشهر الماضي وقام بتهديد مواطن وابتزازه تحت تهديد السلاح .