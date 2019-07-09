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قبل 22 عاما، تعرضت جوهرة ثمينة للسرقة من فندق إيطالي، لكن النزاع القضائي، بشأن...
أوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن هناك غرفة سرية داخل قبر توت عنخ آمون ربما تضم...
قاومت سمكة ضخمة من نوع Giant barb صنارة صياد بريطاني مدة 80 دقيقة، قبل أن يتمكن من...
قتل 29 شخصاً على الأقل إثر انحراف حافلة من على طريق سريع وسقطت في مصرف مياه شمالي...
أضاف القائمون على تطبيق "إنستغرام" ملصقا جديدا إلى التطبيق، يمكن المستخدمين من ضم...
قدم العطل الذي ضرب منصات "فيسبوك" أمس نظرة على طريقة عمل الذكاء الاصطناعي في...
بدأت "بي إم دبليو" باختبار سيارة X6 الجديدة، التي ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع...
ذكرت تقارير صحفية، أن شركة "غوغل" تستعد لإطلاق أول تجربة تجارية لمنطاد يوفر خدمة...
تشير الكثير من التقارير إلى أن المستخدم الواحد يفحص هاتفه الذكي في المتوسط كل 12...
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