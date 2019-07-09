تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-09 15:10:47 مصادفة نادرة ستحدث الثلاثاء المقبل بوقوع خسوف جزئي وتعامد الشمس على الكعبة |  2019-07-09 13:50:00 مقتل عبد السلام جابر 50 عاما من الطيبة رميا بالرصاص في ساحة مسجد بعد ان خرج من الصلاة |  2019-07-09 13:39:41 الجبهة تدعو للإسراع في انجاز القائمة المشتركة وتشرع بإقامة طواقمها وتؤكد على خيار المشتركة كاطار سياسي |  2019-07-09 13:07:15 الأمم المتحدة: 87 ألف امرأة قُتلن في جرائم عنف عام 2017 |  2019-07-09 13:03:22 الإسلاميّة :قرار لجنة الوفاق هو الأساس المشترك بعد توكيلها من جميع الأحزاب ونؤكد التزامنا باستكمال بناء المشتركة |  2019-07-09 11:56:34 فحماوي مشتبه بالتجارة باسطوانات غاز بشكل غير قانوني |  2019-07-09 11:10:06 وفاة الشاب محمد سعيد شما 23عاما من طمرة متأثرا بجراحه |  2019-07-09 10:57:01 الناصرة - الحاج احمد صبري عثمان ابو رياض في ذمة الله |  2019-07-09 11:00:41 آمال كبيرة بالعثور على مومياء الملكة نفرتيتي في غرفة سرية |  2019-07-09 10:08:45 لأول مرة .. فلسطيني قاضيا للقضاة في أميركا |  2019-07-09 09:30:45 اتهام فتى قاصر من الجليل بحيازة سلاح وذخيرة |  2019-07-09 09:08:10 الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي |  2019-07-09 07:03:39 رسميا.. بريطانيا تحدد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي |  2019-07-09 06:10:43 الطقس - اجواء شديدة الحرارة |  2019-07-08 23:00:18 والد نيمار يرد على بيان سان جيرمان |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عادة غريبة "تخنق" صاحبها حتى الموت!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي صياد سمك فلبيني حتفه، بعد أن ابتلع بطريق الخطأ سمكة حية أثناء رحلة صيد رافقه فيها ابنه الصغير.




وذكر موقع Coconuts Manila، أن الحادث وقع للصياد الفلبيني من محافظة آنتيك، روجر مارسيلينو (49 عاما)، عندما اصطحب ابنه البالغ من العمر 11 عاما للاصطياد بالقرب من المنزل.

وفي غمرة الصيد، ابتلع الصياد سمكة بلطي، التي بدأت تخنقه وتمنع عنه التنفس، في وقت كان ابنه بعيدا عنه ولم ير ما يحصل.


فخرج روجر من الماء وركض إلى المنزل طلبا للمساعدة من زوجته، لأنه لم يكن يستطيع التنفس. ولم يتمكن لا هو ولا زوجته من إخراج السمكة من حلقه.



كما تأخر رجال الإسعاف بسبب مشاكل في الاتصالات، وكان روجر قد فقد وعيه تماما، ولدى وصول الصياد إلى المستشفى كان قد فارق الحياة.



وأكدت المرأة أن لدى زوجها عادة وضع السمك في فمه حتى لا يفقده، ومن المفترض أن يكون قد ابتلع السمكة عن طريق الخطأ عندما بدأت تتحرك في فمه.




كلمات متعلقة

عادة, غريبة, "تخنق", صاحبها, حتى, الموت!,

تابعونــا

جوهرة ثمينة سُرقت في إيطاليا والنزاع عليها في نيويورك جوهرة ثمينة سُرقت في إيطاليا والنزاع عليها في نيويورك 2019-07-09 | 12:30:48

قبل 22 عاما، تعرضت جوهرة ثمينة للسرقة من فندق إيطالي، لكن النزاع القضائي، بشأن...

آمال كبيرة بالعثور على مومياء الملكة نفرتيتي في غرفة سرية آمال كبيرة بالعثور على مومياء الملكة نفرتيتي في غرفة سرية 2019-07-09 | 11:00:41

أوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن هناك غرفة سرية داخل قبر توت عنخ آمون ربما تضم...

بوزن خيالي.. اصطياد "أضخم سمكة" في العالم! بوزن خيالي.. اصطياد "أضخم سمكة" في العالم! 2019-07-08 | 16:00:49

قاومت سمكة ضخمة من نوع Giant barb صنارة صياد بريطاني مدة 80 دقيقة، قبل أن يتمكن من...

نام أثناء القيادة فتسبب بمقتل 29 شخصاً نام أثناء القيادة فتسبب بمقتل 29 شخصاً 2019-07-08 | 14:23:56

قتل 29 شخصاً على الأقل إثر انحراف حافلة من على طريق سريع وسقطت في مصرف مياه شمالي...

"إنستغرام" تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي "إنستغرام" تطلق ميزة جديدة للتواصل الاجتماعي 2019-07-08 | 10:06:57

أضاف القائمون على تطبيق "إنستغرام" ملصقا جديدا إلى التطبيق، يمكن المستخدمين من ضم...

خلل فيسبوك يكشف سراً خطيراً خلل فيسبوك يكشف سراً خطيراً 2019-07-05 | 08:32:18

قدم العطل الذي ضرب منصات "فيسبوك" أمس نظرة على طريقة عمل الذكاء الاصطناعي في...

تعرفوا على X6 الجديدة من "بي إم دبليو" تعرفوا على X6 الجديدة من "بي إم دبليو" 2019-07-03 | 16:00:40

بدأت "بي إم دبليو" باختبار سيارة X6 الجديدة، التي ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع...

غوغل تستعد لتجربة "الإنترنت الطائر" في كينيا غوغل تستعد لتجربة "الإنترنت الطائر" في كينيا 2019-07-03 | 10:30:42

ذكرت تقارير صحفية، أن شركة "غوغل" تستعد لإطلاق أول تجربة تجارية لمنطاد يوفر خدمة...

اختبار بسيط يكشف مدى إدمانك على الهاتف الذكي اختبار بسيط يكشف مدى إدمانك على الهاتف الذكي 2019-07-03 | 09:19:13

تشير الكثير من التقارير إلى أن المستخدم الواحد يفحص هاتفه الذكي في المتوسط كل 12...

تحديث "واتس آب" يحمل مفاجآت رائعة لمستخدميه! تحديث "واتس آب" يحمل مفاجآت رائعة لمستخدميه! 2019-07-02 | 14:50:19

يخطط "واتس آب" لإطلاق تحديثات مثيرة يمكن أن تغير تجربة استخدام تطبيق المراسلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مؤنس دبور لسعة هدف باكورة اهداف سجا ريد بول مهاجم فريق الناصرة مدينة امطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقسكنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة اعتداء جنسي فتاة قاصر 14 عاما الكرمل اعتقال شاب المحكمة الشرطة انترنت لقاءات حميمةاصابتان انقلاب سيارة قرب شعب اليوم حادث طرق ذاتي حيان مركز طبي اخراج أسامة سعدي كنيست جلسة لجنة فيديو لحظة عضو الكنيست محمد سهاد موسى البعينة نجيدات يرزقان بابنتهما الثانية ام كلثوم بعد 17 عاما على ولادة ابنتهما الاولىنتناياهو منظار مفلق يراقب الجيش غزة بيرتس عمير الجولانعمر عماد رشاد عرابة تؤأم ثلاثي اطباء تخرجوا معا عماد أبو شرخ دعاء اللد مصرع الام امام اولادها اطلاق نار ابنها يهذي باسمها 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع المخيم الصيفي البلدي علي سلام الناصرة مشاركة اطفال افتتاح حفل مصرع شخص سقط ارتفاع من النفق بين اكسال مدينة الناصرة قرية اسعاف شرطة جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com