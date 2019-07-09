هكذا, ظهرت, ميريام, فارس, في, المسبح,

أثارت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ الجدل بين رواد مواقع التواص الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل ظهرت فيها وهي تجلس في أحد المسابحمعتمرة قبعة من القش لفتت الأنظار بشكلها حيث زينت بتطريز كلمات باللون الأسود.

ولكن البعض أشار إلى أن فارس تخلت عن حمالة الصدر في هذه اللحظة، بينما البعض الآخر لفت إلى انها ارتدت البيكيني مع لفة الرقبة، وأن الربطة اختبأت بسبب حجم القبعة الكبير.