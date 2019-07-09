تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-09 15:10:47 مصادفة نادرة ستحدث الثلاثاء المقبل بوقوع خسوف جزئي وتعامد الشمس على الكعبة |  2019-07-09 13:50:00 مقتل عبد السلام جابر 50 عاما من الطيبة رميا بالرصاص في ساحة مسجد بعد ان خرج من الصلاة |  2019-07-09 13:39:41 الجبهة تدعو للإسراع في انجاز القائمة المشتركة وتشرع بإقامة طواقمها وتؤكد على خيار المشتركة كاطار سياسي |  2019-07-09 13:07:15 الأمم المتحدة: 87 ألف امرأة قُتلن في جرائم عنف عام 2017 |  2019-07-09 13:03:22 الإسلاميّة :قرار لجنة الوفاق هو الأساس المشترك بعد توكيلها من جميع الأحزاب ونؤكد التزامنا باستكمال بناء المشتركة |  2019-07-09 11:56:34 فحماوي مشتبه بالتجارة باسطوانات غاز بشكل غير قانوني |  2019-07-09 11:10:06 وفاة الشاب محمد سعيد شما 23عاما من طمرة متأثرا بجراحه |  2019-07-09 10:57:01 الناصرة - الحاج احمد صبري عثمان ابو رياض في ذمة الله |  2019-07-09 11:00:41 آمال كبيرة بالعثور على مومياء الملكة نفرتيتي في غرفة سرية |  2019-07-09 10:08:45 لأول مرة .. فلسطيني قاضيا للقضاة في أميركا |  2019-07-09 09:30:45 اتهام فتى قاصر من الجليل بحيازة سلاح وذخيرة |  2019-07-09 09:08:10 الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي |  2019-07-09 07:03:39 رسميا.. بريطانيا تحدد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي |  2019-07-09 06:10:43 الطقس - اجواء شديدة الحرارة |  2019-07-08 23:00:18 والد نيمار يرد على بيان سان جيرمان |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هكذا ظهرت ميريام فارس في المسبح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ الجدل بين رواد مواقع التواص الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل ظهرت فيها وهي تجلس في أحد المسابحمعتمرة قبعة من القش لفتت الأنظار بشكلها حيث زينت بتطريز كلمات باللون الأسود.




ولكن البعض أشار إلى أن فارس تخلت عن حمالة الصدر في هذه اللحظة، بينما البعض الآخر لفت إلى انها ارتدت البيكيني مع لفة الرقبة، وأن الربطة اختبأت بسبب حجم القبعة الكبير.




كلمات متعلقة

هكذا, ظهرت, ميريام, فارس, في, المسبح,

تابعونــا

سيرين عبد النور لزوجها "بحبك لتخلص الدنيي"- صورة سيرين عبد النور لزوجها "بحبك لتخلص الدنيي"- صورة 2019-07-09 | 12:30:20

نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صورتان لها مع زوجها السيد فريد رحمة على...

مراد يلدريم للمرة الأولى في السينما المصرية مراد يلدريم للمرة الأولى في السينما المصرية 2019-07-09 | 11:00:02

أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم ” ماكو ” عبر موقع ” إنستجرام ” عن انضمام الممثل...

حاتم العراقي يسلّم ماستر الميني ألبوم الجديد لروتانا حاتم العراقي يسلّم ماستر الميني ألبوم الجديد لروتانا 2019-07-09 | 10:42:03

سلّم الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية" أغنيات "الميني البوم 2019"...

مايا دياب برقصة طريفة في الشارع- فيديو مايا دياب برقصة طريفة في الشارع- فيديو 2019-07-09 | 09:13:20

نشرت الفنانة ​مايا دياب​ مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص بشكل طريف في احد شوارع جزر...

شاهدوا كيف اصبح ابن وابنة أمل حجازي.. هل يشبهانها ! شاهدوا كيف اصبح ابن وابنة أمل حجازي.. هل يشبهانها ! 2019-07-08 | 21:33:30

أحدثت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد...

أمل حجازي تسأل: “هل اصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر ؟” أمل حجازي تسأل: “هل اصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر ؟” 2019-07-08 | 16:00:23

علقت الفنانة اللبنانية امل حجازي على حظر ارتداء البوركيني في احد المسابح متسائلة...

ماجدة الرومي بأجمل حفلاتها في الاردن بامضاء مروان مخامرة ماجدة الرومي بأجمل حفلاتها في الاردن بامضاء مروان مخامرة 2019-07-08 | 14:28:47

أحيت سيدة الغناء ونجمة الطرب الاصيل الفنانة ماجدة الرومي حفلا فنيا كبيرا في...

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟ هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟ 2019-07-08 | 14:25:18

نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ صورة ليدها على حسابها الخاص على احد مواقع...

كيف رقصت نادين نسيب نجيم مع صديقتها المفضّلة !! كيف رقصت نادين نسيب نجيم مع صديقتها المفضّلة !! 2019-07-08 | 11:22:45

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد، للممثلة ​نادين نسيب نجيم​،...

شمس الكويتية تثير الجدل بـ “حكمة بعد الشاور”! شمس الكويتية تثير الجدل بـ “حكمة بعد الشاور”! 2019-07-08 | 10:13:50

رغم الانتقاد الذي تعرضت له منذ ايام بعد نشرها صورة بروب الاستحمام، الا ان ذلك لم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عمال عرب البعينة نجيدات اعتداء سيارة شرطة حجارة زجاج تحطيم لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج شاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته حريق بين الاطفاء عرابة مدينة استنفار شرطة اشواك بين اخماد منطقة مفتوحة مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا جمانة جرايسي كفر كنا غرقت امس حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح منع 8 لاعبين من عرب الداخل دخول الاراضي اللبنانية مطار بيروت فريق الظاهرية الفلسطينيشفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة سخنين ابناء الدوحة اتحاد ابناء مباراة يستضيف هبوعيل كريات شمونة الاثنين مساء ستاد الدوحة تظاهرة منتجع الواحدة افطار محامين نقابة العرب وزيؤة القضاء شاكيد ايليت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com