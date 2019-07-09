ديبالا, يبلغ, يوفنتوس, بقراره, النهائي,

أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أنَّ الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، حسم قراره بشأن الانتقال إلى إنتر ميلان، خلال الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إنَّ ديبالا أعطى إدارة يوفنتوس، قرارًا نهائيًا، بأنه لا يريد الانتقال إلى إنتر ميلان.وشعر المهاجم الأرجنتيني، أنه سيكون له دور بارز خلال المشروع الجديد ليوفنتوس تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.كانت العديد من التقارير تشير إلى أنَّ ديبالا سيدخل في صفقة تبادلية بين إنتر ميلان، ويوفنتوس، ينتقل من خلالها ماورو إيكاردي، إلى تورينو.يُذكر أنَّ ديبالا، لعب دورًا هامشيًا مع يوفنتوس خلال الموسم المنتهي، عقب تعاقد السيدة العجوز مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.