تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-09 15:10:47 مصادفة نادرة ستحدث الثلاثاء المقبل بوقوع خسوف جزئي وتعامد الشمس على الكعبة |  2019-07-09 13:50:00 مقتل عبد السلام جابر 50 عاما من الطيبة رميا بالرصاص في ساحة مسجد بعد ان خرج من الصلاة |  2019-07-09 13:39:41 الجبهة تدعو للإسراع في انجاز القائمة المشتركة وتشرع بإقامة طواقمها وتؤكد على خيار المشتركة كاطار سياسي |  2019-07-09 13:07:15 الأمم المتحدة: 87 ألف امرأة قُتلن في جرائم عنف عام 2017 |  2019-07-09 13:03:22 الإسلاميّة :قرار لجنة الوفاق هو الأساس المشترك بعد توكيلها من جميع الأحزاب ونؤكد التزامنا باستكمال بناء المشتركة |  2019-07-09 11:56:34 فحماوي مشتبه بالتجارة باسطوانات غاز بشكل غير قانوني |  2019-07-09 11:10:06 وفاة الشاب محمد سعيد شما 23عاما من طمرة متأثرا بجراحه |  2019-07-09 10:57:01 الناصرة - الحاج احمد صبري عثمان ابو رياض في ذمة الله |  2019-07-09 11:00:41 آمال كبيرة بالعثور على مومياء الملكة نفرتيتي في غرفة سرية |  2019-07-09 10:08:45 لأول مرة .. فلسطيني قاضيا للقضاة في أميركا |  2019-07-09 09:30:45 اتهام فتى قاصر من الجليل بحيازة سلاح وذخيرة |  2019-07-09 09:08:10 الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي |  2019-07-09 07:03:39 رسميا.. بريطانيا تحدد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي |  2019-07-09 06:10:43 الطقس - اجواء شديدة الحرارة |  2019-07-08 23:00:18 والد نيمار يرد على بيان سان جيرمان |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ديبالا يبلغ يوفنتوس بقراره النهائي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكَّد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أنَّ الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، حسم قراره بشأن الانتقال إلى إنتر ميلان، خلال الصيف المقبل.



وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إنَّ ديبالا أعطى إدارة يوفنتوس، قرارًا نهائيًا، بأنه لا يريد الانتقال إلى إنتر ميلان.


وشعر المهاجم الأرجنتيني، أنه سيكون له دور بارز خلال المشروع الجديد ليوفنتوس تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.


كانت العديد من التقارير تشير إلى أنَّ ديبالا سيدخل في صفقة تبادلية بين إنتر ميلان، ويوفنتوس، ينتقل من خلالها ماورو إيكاردي، إلى تورينو.


يُذكر أنَّ ديبالا، لعب دورًا هامشيًا مع يوفنتوس خلال الموسم المنتهي، عقب تعاقد السيدة العجوز مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.




كلمات متعلقة

ديبالا, يبلغ, يوفنتوس, بقراره, النهائي,

تابعونــا

بايل يقترب من الصين فهل يقبل الريال بشروط الانتقال؟ بايل يقترب من الصين فهل يقبل الريال بشروط الانتقال؟ 2019-07-09 | 12:30:25

كشف برنامج الشرينغيتو الإسباني أن الويلزي ​غاريث بايل​ لاعب ​ريال مدريد​ لديه...

بوغبا في تشكيلة مانشستر التحضيرية رغم "حديث الرحيل" بوغبا في تشكيلة مانشستر التحضيرية رغم "حديث الرحيل" 2019-07-09 | 11:00:31

في مفاجأة كروية، تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لجولته التحضيرية، اسم...

باريس سان جيرمان يصدر بيانا بشأن نيمار باريس سان جيرمان يصدر بيانا بشأن نيمار 2019-07-09 | 09:09:29

شجب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عدم التحاق نجمه البرازيلي...

إيفرتون يُخطط لصفقة جديدة من برشلونة إيفرتون يُخطط لصفقة جديدة من برشلونة 2019-07-08 | 21:40:28

يسعى نادي إيفرتون لحسم صفقة جديدة من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية...

ميسي يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة ميسي يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة 2019-07-08 | 16:00:58

يواجه ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، خطر الإيقاف لفترة طويلة، على خلفية...

راموس يوجه رسالة للمصريين راموس يوجه رسالة للمصريين 2019-07-08 | 14:19:23

وجه الدولي الإسباني سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد رسالة للمصريين، وذلك عقب...

دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر 2019-07-08 | 11:19:31

دعت مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى إلغاء بطولة...

أول تعليق لمحمد صلاح بعد الخروج من أمم أفريقيا أول تعليق لمحمد صلاح بعد الخروج من أمم أفريقيا 2019-07-08 | 10:20:06

أعرب محمد صلاح نجم المنتخب المصري، عن حزنه عقب توديع منافسات بطولة أمم...

البرازيل تتوج بكوبا أمريكا بثلاثية ضد بيرو البرازيل تتوج بكوبا أمريكا بثلاثية ضد بيرو 2019-07-08 | 00:50:00

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا، مساء اليوم الأحد، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على...

حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يبرر طرد ميسي حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يبرر طرد ميسي 2019-07-07 | 13:57:45

برر ماريو دياز دي فيفار، حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي، طرده لليونيل ميسي، قائد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابات حادث طرق مروع العين مدينة الناصرة شرطة اسعاف سيارة اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا مصرع ابراهيم الحويطي الغول عامل شاب عربي ابو القرينات النقب حادث عمل جثة تراكتور خلال عمله بث مباشر آرسنال مانشستر يونايتد مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم اقتحام مركز جماهيري زكي . ذياب سرقة محتوبات ممتلكات بعض الشرطة التحقيق البحث عن الجناةأحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةمصرع صالح زين الدين البقيعة شخص حادث طرق مروع سيارتين سيارة شارع مدخل قرية حرفيش الجليل مصرع طفلة حادث طرق النقب رضيعة مستشفى سوروكا نباطيم ضواحي ميسم يوسف الخطيفيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام اصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة وصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر مسيرة تضامنية دبورية حظر الحركة الاسلامية عكا الاستشهاد فيسبوك نشر ستاتوس فتاة الافراج اعتقال مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ حيوان نيص مصائد اعتقال شاب من الرامة سلطة حماية الطبيبة شرطة لحوم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com