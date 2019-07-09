الهواء, الملوث, يقصر, من, عمر, الأطفال, 7, أشهر!,

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كشفت دراسة حديثة أن المشي في الطبيعة له مفعول إيجابي ضدّ الشعور بالتوتر والتعب،...
يقول علماء في النرويج إنه لا يمكن إلقاء اللوم على علم الوراثة فقط فيما يخص الإصابة...
وجدت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية في الوقت نفسه يوميا يمكن أن يساعدك...
أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نفس القدر من النوم أو يذهبون إلى...
كشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا أن الأفراد الذين يقل لديهم مستوى...
وجد باحثو جامعة كاليفورنيا، Riverside، أن السجائر الإلكترونية تنتج استجابة للإجهاد...
حذر خبراء من أن إشاعة عدم تناول الدهون المشبعة على الدوام بين الناس، قد تكون...
خلصت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات المقاومة...
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وجدت دراسة جديدة أن سلالة من فيروس البرد، تسمى coxsackievirus، يمكنها تدمير الخلايا...