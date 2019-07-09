مقتل, عبد, السلام, جابر, 50, عاما, من, الطيبة, رميا, بالرصاص, في, ساحة, مسجد, بعد, ان, خرج, من, الصلاة,

لقي عبد السلام جابر 50 عاما من الطيبة مصرعه اليوم الثلاثاء رميا بالرصاص في احد احياء مدينة الطيبة .

وافيد انه اصيب باصابات حرجة جراء تعرضه لاطلاق نار في ساحة مسجد العلم والايمان حيث انهى صلاته وخرج من المسجد ليركب سيارته فتعرض حينها لاطلاق نار من قبل مجهولين الامر الذي اسفر عن وفاته متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انعاشه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة .