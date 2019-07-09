الإسلاميّة, :قرار, لجنة, الوفاق, هو, الأساس, المشترك, بعد, توكيلها, من, جميع, الأحزاب, ونؤكد, التزامنا, باستكمال, بناء, المشتركة,

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لقي عبد السلام جابر 50 عاما من الطيبة مصرعه اليوم الثلاثاء رميا بالرصاص في احد...
*الجبهة تؤكد على خيار المشتركة، كاطار سياسي ذي مرجعيات سياسية حزبية مؤسساتية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط ميداني...
فجعت مدينة طمرة اليوم الثلاثاء بوفاة الشاب محمد سعيد شما 23عاما متأثرا بجراحه بعد...
أدى القاضي عبد المجيد عبد الهادي، اليمين القانونية قاضيا لقضاة مدينة باترسون في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: ألقت الشرطة القبض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بسم شرطة أسرائيل للإعلام العربي: في أعقاب تحقيق سري...
توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الثلاثاء حاراً نسبياً الى حار،...
رد والد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، على البيان الذي أصدره...
أسفر شجار عائلي في مدينة رهط مساء الاثنين عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة , وبحسب...