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روسيا: اس 500 يمكنه التعامل مع تهديدات الفضاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 صرح يوري موربكين، نائب قائد الأنظمة المضادة للطائرات في روسيا، لصحيفة كراسنايا زفيزدا اليومية بأن "نظام S500 مصمم للتعامل مع الهجمات القادمة من الفضاء الخارجي".



وأوضح قائلاً: "نحن نفهم أنه في اليوم المنظور وفي المستقبل المنظور، بدأت الحدود مع الفضاء تختفي تدريجيًا، والأعداء يتصرفون كما لو كانت منطقة واحدة ويمكنك القول أن النظام يدخل المراحل التحضيرية".


تشير التقديرات إلى أن S500 ستصبح جاهزة للعمل خلال العام المقبل. والغرض منه هو استبدال نظام S400 المستخدم حاليًا في تركيا والهند.


ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز “إس — 500 “بروميثيوس” قادرة على تدمير الصواريخ الباليستية المهاجمة والوحدات القتالية للصواريخ العابرة للقارات، بالإضافة إلى أهداف آيروديناميكية، أي الطائرات والطائرات دون طيار والمروحيات، ويبلغ مدى إطلاق صاروخها — 600 كيلومتر.


وأعلن نائب المدير العام للتطوير العلمي والتقني، النائب الأول للمصمم العام لبرنامج الدفاع الجوي في شركة “ألماز-أنتي” الروسية، سيرغي دروزين، في وقت سابق، أن صواريخ منظومة الدفاع الجوي “إس-500” يمكنها التحليق والعمل خارج الغلاف الجوي، ويستند تحديدها للمواقع على معطيات المسح الإلكتروني النشط.




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