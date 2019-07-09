بايل, يقترب, من, الصين, فهل, يقبل, الريال, بشروط, الانتقال؟,

كشف برنامج الشرينغيتو الإسباني أن الويلزي ​غاريث بايل​ لاعب ​ريال مدريد​ لديه عرض إحترافي من الدوري الصيني يتضمن مضاعفة راتبه بشرط ان يخفض الريال سعر لاعبه ولكن الملكي غير مستعد لذلك.ريال مدريد يريد التخلص من الويلزي خلال شهر واحد وذلك في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهو على دراية تامة أن البريمرليغج هي الوجهة الأكثر جدوى للعثور على ناد للويلزي.في 8 اب يغلق سوق الإنتقالات في انكلترا والريال على عجلة من امره لاتمام الصغقة ولكن المشكلة الاكبر هي تمسك بايل بالبقاء في صفوق الفريق.