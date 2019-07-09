نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صورتان لها مع زوجها السيد فريد رحمة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة عيد زواجهما.

وعلقت سيرين على الصور قائلة: "بحبك لتخلص الدنيي .. عيد زواجنا".وتلقّت سيرين عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين الذين تمنّوا ان يبقى الحب والوفاق جامعا بينهما.الجدير ذكره ان سيرين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بالجزء الثالث من مسلسل "الهيبة".