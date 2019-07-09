فحماوي, مشتبه, بالتجارة, باسطوانات, غاز, بشكل, غير, قانوني,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط ميداني مركز للشرطة بهدف الحد من المخالفات التي تشكل خطرا على امن وسلامة الجمهور قامت الشرطة هذا الصباح بالتعاون مع طاقم تطبيق القانون فيما يتعلق بالبنية التحتية في وزارة الطاقة بنشاط مشبك ومشترك ضد اصحاب محال تجارية وتجار الذين قاموا وفق الشبهات ببيع اسطوانات الغاز بشكل منافٍ للقانون مما شكل خطراً على امن وسلامة الجمهور.

هذا الصباح داهمت قوات من الشرطة مجمع لبيع اسطوانات الغاز في مدينة ام الفحم وذلك في اطار نشاط مشترك مه النيابة الخاصة بالمحال التجارية وترخيصها في الشرطة والنيابة العامة لواء حيفا ومندوبون من وزراة الطاقة وفق صلاحيتاهم لتطبيق القانون.مع نهاية النشاط تمت مصادرة 48 اسطوانة غاز واحيل مشتبه من سكان المدينة البالغ من العمر 27 عام الى التحقيق في الشرطة وايضا على يد محقق من قبل وزارة الطاقة بمخالافات ادارة محل تجاري دون ترخيص واستخدام مواد التي قد تشكل خطر للجمهور..