وفاة, الشاب, محمد, سعيد, شما, 23عاما, من, طمرة, متأثرا, بجراحه,

حيث فارق الحياة اليوم الثلاثاء متأثرا بجروح..رحمه الله واسكنه فسيح جنانه.

فجعت مدينة طمرة اليوم الثلاثاء بوفاة الشاب محمد سعيد شما 23عاما متأثرا بجراحه بعد سقوطه من علو في طمرة قبل أسبوعين حيث أصيب بجروح بالغة بالرأس ونقل إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى رميام في حيفا .

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