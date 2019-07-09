وفاة, الشاب, محمد, سعيد, شما, 23عاما, من, طمرة, متأثرا, بجراحه,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط ميداني...
أدى القاضي عبد المجيد عبد الهادي، اليمين القانونية قاضيا لقضاة مدينة باترسون في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: ألقت الشرطة القبض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بسم شرطة أسرائيل للإعلام العربي: في أعقاب تحقيق سري...
توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الثلاثاء حاراً نسبياً الى حار،...
رد والد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، على البيان الذي أصدره...
أسفر شجار عائلي في مدينة رهط مساء الاثنين عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة , وبحسب...
ذكرت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن سماء فلسطين والمنطقة ستشهد خسوف جزئي للقمر...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب...
تجددت مساء اليوم الاثنين مظاهرات الاثيوبيين في البلاد بعد مقتل شاب اثيوبي برصاص...