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وفاة الشاب محمد سعيد شما 23عاما من طمرة متأثرا بجراحه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة طمرة اليوم الثلاثاء بوفاة الشاب محمد سعيد شما 23عاما متأثرا بجراحه بعد سقوطه من علو  في طمرة قبل أسبوعين حيث أصيب بجروح بالغة بالرأس ونقل إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى رميام في حيفا .



حيث فارق الحياة اليوم الثلاثاء متأثرا بجروح..

رحمه الله واسكنه فسيح جنانه.




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