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الناصرة - الحاج احمد صبري عثمان ابو رياض في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الحاج احمد صبري عثمان ايو رياض من حي الصفافرة، وسيشيع جثمانه اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر مباشرة من بيته في حي الصفافرة ومن ثم الصلاة عليه في مسجد عمر بن الخطاب ومن ثم لمواراته الثرى الى المقبرة الجديدة.
انا لله وانا اليه راجعون




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