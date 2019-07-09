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بوغبا في تشكيلة مانشستر التحضيرية رغم "حديث الرحيل"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في مفاجأة كروية، تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لجولته التحضيرية، اسم النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا، رغم الحديث عن رغبته في ترك "الشياطين الحمر".



وذكرت تقارير سابقة، أن بوغبا قد يرفض الانضمام إلى الفريق في تحضيراته للموسم المقبل، بعدما أبدى رغبة في الرحيل عن "أولد ترافورد"، وسط اهتمام جدي من فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.


والتحق بطل العالم بالتمارين، يوم الأحد، ثم ورد اسمه في التشكيلة التي أعلنها مان يونايتد على موقعه الرسمي للمشاركة في جولته التحضيرية التي تبدأ في أستراليا، قبل الانتقال الى سنغافورة والصين.


وعانى بوغبا منذ عودته إلى مانشستر من يوفنتوس في 2016، بسبب علاقته المتوترة مع المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ترك الفريق، في أكتوبر الماضي.


وتحسنت النتائج كثيرا في الأشهر الأولى مع سولسكاير، قبل أن تدهور مجددا في الأشهر الأخيرة من الموسم، مما تسبب بتراجع "الشياطين الحمر" إلى المركز السادس وغيابهم عن دوري أبطال أوروبا مجددا.



وفي حديث لصحيفة "ذا تايمز" الأسبوع الماضي، كشف وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، أنه أعلم يونايتد بنوايا موكله الذي يبحث عن فريق آخر، ولم يقدم أي ضمانات للنادي بأن اللاعب الفرنسي سيكون معه في جولته التحضيرية.


وقال رايولا "الجميع يعلم بشأن رغبة بول بالانتقال. نحن بصدد ذلك. الجميع يعلم ما هي مشاعر بول".


كما ضمت تشكيلة الـ28 لاعبا المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو؛ المرشح أيضا للانتقال الى إنتر ميلان الإيطالي، والوافدين الجديدين؛ آرون وان-بيساكا (كريستال بالاس) والويلزي دانيال جيمس (سوانسي سيتي).


وفي المقابل، غاب الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز الذي أصيب، السبت، خلال مباراة المركز الثالث لبطولة كوبا أميركا ضد الأرجنتين (1-2)، علما بأنه لم يكن قدارا على المشاركة مع الفريق في جولته حتى لو لم يتعرض للإصابة، بسبب الارهاق الذي يعاني منه، بسبب مشاركته مع بلاده في البطولة التي خاضتها في البرازيل.


ويفتتح يونايتد موسمه الرسمي، في 11 أغسطس، حين يستضيف غريمه تشلسي اللندني في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.




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