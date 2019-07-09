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لأول مرة .. فلسطيني قاضيا للقضاة في أميركا



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 أدى القاضي عبد المجيد عبد الهادي، اليمين القانونية قاضيا لقضاة مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأميركية، كأول فلسطيني في الولايات المتحدة يصل الى هذا المنصب الهام .



وأمضى القاضي عبد الهادي ابن بلدة دير دبوان شرقي مدينة رام الله سنوات عدة مدعيا عاما ثم قاضيا للمدينة لمدة 5 سنوات قبل ان يصبح قاضيا للقضاة في مدينة باترسون .


وعبر الكثير من قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، في حديث مع وكالة "وفا"، عن سعادتهم واعتزازهم بوصول القاضي عبد الهادي إلى هذا المنصب بجدارة، متفوقا على الكثير من المنافسين، ليدلل ذلك على العمل العظيم الذي قدمه على مدار سنوات عمله الماضية ليستحقه، وبالتأكيد الانتقال لمناصب أعلى مستقبلا.



كما أعرب رئيس بلدية باترسون اندريه صايغ، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، عن فخره بتعيين عبد الهادي قاضيا للقضاة كأول فلسطيني أميركي في الولايات المتحدة، معتبرا ذلك حدثا تاريخيا .




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