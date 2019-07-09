اتهام, فتى, قاصر, من, الجليل, بحيازة, سلاح, وذخيرة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: ألقت الشرطة القبض على قاصر كان بشبهة حيازة رشاشًا من طراز "كارلو" بدائي الصنع في مخزن لمعدات البستنة لتقدم النيابة العامة للشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية*.

في إطار نشاط ميداني قامت به الشرطة قبل أسبوع (30.6) في إحدى قرى الجليل، أجري تفتيش على أرض تخص والد المشتبه فيه. أثناء التفتيش، في مخزن لتخزين أدوات الزراعة والبستنة،تم ضبط سلاح رشاش بدائي الصنع من نوع كارل جوستاف وذخيرة كبيرة، تم إخفائها داخل كيس بلاستيكي بين الأدوات.تم القاء القبض على المشتبه به، وهو قاصر، فأحيل إلى مركز الشرطة لاستجوابه.تم تمديد توقيف المشتبه به ، وفق التطورات في التحقيق، من وقت لآخر من قبل المحكمة بناءًا على طلب الشرطة.مع نهاية تحقيق مهني وسريع ، جمع محققو الشرطة أدلة وقرائن ضد المشتبه فيه، لتقوم النيابة العامة للشرطة فرع حيفا يوم الاثنين الماضي، بتقديم لائحة إتهام ضد المتهم تنسب له جرائم حيازة أسلحة وحيازة ذخيرة بشكل غير قانونيمرفقة بطلب تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات الى محكمة الصلح للأحداث في حيفا.*ستواصل شرطة إسرائيل ، مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية بشكل عام وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص أسلحة التي تستخدم في لحل النزاعات في المجتمع العربي ، كل ذلك بهدف الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور*