فيديو وصور - شبهات تبييض اموال في المغار واعتقال 4 اشخاص وضبط مبلغ من المال ومصادرة سيارات

جاء في بيان صادر عن المتحدث بسم شرطة أسرائيل للإعلام العربي:

في أعقاب تحقيق سري الذي أجراه فريق تحقيق خاص في مديرية طبريا للشرطة، داهمت قوات من الشرطة بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية، وسلطة ضريبة الدخل، وشرطة حماية البيئة- الشرطة الخضراء ، ولجنة التخطيط والبناء، ومندوبون عن وزارة العمل على 4 أماكن سكنية ومحال تجارية في بلدة المغار*.*تم ألقاء القبض على 4 مشتبهين في الثلاثينيات والخمسينيات من العمر، من سكان البلدة للاشتباه بهم بارتكاب مخالفات غسل الأموال وإدارة شركة صرافة لتحويل العملات دون تسجيل في السجل، وإدارة محل تجاري دون ترخيص كما وتم ضبط سيارات الفاخرة ومبالغ مالية بقيمة مئات الآلاف من الشواقل منها النقدية ومنها الشيكات وذخيرة ووبقايا رصاص/ ذخيرة والعديد من الوثائق*مع الإنتقال من المسار السري الى المسار العلني للتحقيق داهمت في الساعات الأولى من صباح يوم امس ، قوات من الشرطة بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية، وسلطة ضريبة الدخل ، والشرطة لحماية البيئة الشرطة الخضراء ، ولجنة التخطيط والبناء، ومندوبون عن وزارة العمل منازل ومراكز أعمال المشتبهين، مستندين الى أوامر التفتيش وتوقيف التي أصدرتها المحكمة.ووفقًا للاشتباه ، اعتاد المشتبهين ارتكاب جرائم وخرق قانون حظر غسل الأموال بقيمة إجمالية تبلغ ملايين الملايين من الشواقل.أثناء التفتيش ، تمت مصادرة الشيكات واموال نقدية بما يزيد عن مليون شيكل ، وعدد من السيارات الفاخرة ، بما في ذلك سيارة كان يشتبه في تورطها في حادث إطلاق نار، وبقايا ذخيرة والعديد من الوثائق والمستندات.في وقت لاحق بعد اجراء استجواب وتحقيق تم إطلق سراح أحد المشتبهين للإقامة الجبرية وأحيل الثلاثة الآخرين إلى محكمة الصلح في طبريا التي مددت بدورها توقيفهم على ذمة التحقيق حتى يوم 12.07.19.*شرطة إسرائيل ترى بشدة الجرائم الإقتصادية الخطيرة وصلتها المباشرة للنشاط الإجرامي الذي يضر بالنسيج الاجتماعي وستواصل بالتعاون مع جميع الهيئات المدنية مستخدمة كافة الوسائل المتوفرة لها لمكافحة هذه الظاهرة من أجل تعزيز الشعور بالآمان لدى المواطنين الأبرياء لتحيل الجناة إلى العدالة*.