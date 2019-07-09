مايا, دياب, برقصة, طريفة, في, الشارع-, فيديو,

نشرت الفنانة ​مايا دياب​ مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص بشكل طريف في احد شوارع جزر البهاما، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت مايا دياب على الفيديو قائلة: "حلو السفر والأحلى إنك تحس حالك حر تمامًا على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيها وبتعمل اللي بدك ياه.. أنا كنت ماشية بالـ Bahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية .. انشالله تحبوا الفيديو".