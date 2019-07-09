باريس, سان, جيرمان, يصدر, بيانا, بشأن, نيمار,

شجب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عدم التحاق نجمه البرازيلي نيمار، بالتمارين التحضيرية للموسم الجديد، وسط تقارير عن رغبة اللاعب بالعودة لناديه السابق برشلونة.

وقال الفريق الباريسي في بيان رسمي، إنه تم استدعاء نيمار للانتظام في تدريبات الفريق، إلا أن اللاعب لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما دون إذن سابق.وأضاف نادي العاصمة: "يشجب باريس سان جيرمان هذا الموقف، وسيتم اتخاذ التدابير المناسبة الناتجة عنه".يأتي هذا في الوقت الذي يرتبط فيه نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو.