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الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدمت الأميرة ريما بنت بند آل سعود أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كسفيرة في المملكة في أمريكا، لتباشر مهامها كأول سفيرة في تاريخ السعودية.



وقالت الأميرة ريما عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "قدمت اليوم لفخامة الرئيس الامريكي أوراق اعتمادي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ونقلت لفخامته تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الى الرئيس والشعب الأمريكي.".


وأضافت سفيرة السعودية لدى واشنطن في نفس التغريدة قائلة: "سأسعى - بعون الله - الى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الإستراتيجيه".


وكان قد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأميرة ريما سفيرة للمملكة في أمريكا خلفا للأمير خالد بن سلمان.


وأدت الأميرة ريما القسم أمام العاهل السعودي في 19 إبريل/نيسان من العام الجاري لتكون بذلك أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ.




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