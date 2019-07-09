الأميرة, ريما, بنت, بندر, تقدم, أوراق, اعتمادها, للرئيس, الأمريكي,

كلمات متعلقةالأميرة, ريما, بنت, بندر, تقدم, أوراق, اعتمادها, للرئيس, الأمريكي,
أعلن الوزير البريطاني المكلف بملف بريكست ستيفن باركلي، أن بلاده ستغادر الاتحاد...
أكدت الولايات المتحدة مجددا مساء اليوم أنها لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة...
عاد نادي ريال مدريد الإسباني، إلى المدينة الرياضية (الفالديبيباس)، صباح اليوم...
رفضت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين طلبًا اميركيًا بإرسال قوات برية إلى شمال...
جابت مظاهرة ضخمة في وسط العاصمة التونسية شارع ابو رقيبة ضد التطبيع، اليوم...
بدأت إيران، صباح الاثنين، تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق 4.5 بالمئة. بحسب ما نقلت...
ضربت صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على بعد 84 كيلومترا...
من المقرر ان يصل الوفد الامني المصري الى الأراضي الفلسطينية نهاية الاسبوع الحاري...
كشف وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، خلال اجتماع مع لجنة برلمانية، عن وجود...
هددت الولايات المتحدة إيران، اليوم ، بالمزيد من العقوبات على خلفية إعلان طهران...