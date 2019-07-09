تخرج, الفوج, الأول, لمعهد, الموسيقى, العربي, العكي, في, إحتفال, رائع,

في أجواء من البهجة والسعادة تم تخرج الفوج الأول من طلاب/ات المعهد الموسيقي العربي العكي ممن يتعلمون العزف ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1-7-2019 بقاعة بيت تزموريت بعكا، ومن المعروف انه تم إنشاء هذا المعهد بتاريخ 18-11-2018 ، ومقرة في مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا، والفنان أدهم قشاش هو أول من بادر بتلك الفكرة وحقق امنيات كل المواهب الموسيقية التي اصبح لها بيت للموسيقى العربية لتعلم العزف والغناء،

وقد حضر هذا الاحتفال جمهور غفير من الطلاب والأهالي، وفي بداية الإحتفال ألقى السيد أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا بكلمة أشاد بالدور الهام لهذا المعهد في تعليم الموسيقى لكل الاعمار وشكر الفنان أدهم قشاش على مبادرتة لإقامة هذا الصرح الفني،وألقت السيدة عائشة مرسي عضوة بلدية عكا بكلمة طيبة أشادت بإنجازات معهد الموسيقى في تحقيق أماني الكثيرين من المواهب والإبداع في الموسيقى والغناء، كما وتحدث الأستاذ محمد حجوج مدير مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عن الدور الهام للأهالي في تشجيعهم لأولادهم في تعليم الموسيقى وتمنى أن ترى عكا في الأعوام القادمة فنانين /ات في عالم الموسيقى والغناء، وتحدث السيد داني يارون مدير الكونسرفتريون عن سعادتة بتواجدة وسط هذا الحشد الكبير من الأهالي والطلاب يوم التخرج الرائع، وألقى السيد خالد حبيشي عن الأهالي بكلمة أعرب عن سعادة الأهالي بإقامة هذا المعهد الذي يقدم كل ما يحتاجة المتعلم من تعليم موسيقى على يد نخبة من أساتذة الموسيقى، وشكر الفنان ادهم قشاش على هذا المشروع ، ثم ألقى الفنان أدهم قشاش مدير المعهد بكلمة أعرب فيها عن سعادتة بإقامة هذا المعهد الذي يضم اكثر من 80 طالب/ة يتعلمون العزف والغناء، وتمنى مساندة الأهالي في تشجيعهم لأولادهم بالإستمرار في التعليم ، وشكر كل من ساندة ودعمة لهذا المشروع الفنيوشكر السيد أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا، والأستاذ محمد حجوج مدير مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا، والسيدة سبأ السيد نائبة مديرة قسم التربية والتعليم ببلدية عكا،وبعد ذلك بدأ العرض الكبير للمواهب الموسيقية في العزف وسط تصفيق وتشجيع الحضور الذي انبهر بالمستوى الراقي في العزف،وقد رافق الطلاب في العزف ، المعلمين/ات ( هلال تيتي وأدهم قشاش آله الاورج- محمد عبد والكسندرا آله البيانو -خليل حمود وإيهاب نقولا آله الكمان) وقد تم توزيع شهادات التخرج على الطلاب/ات في أجواء ودية من الفرح والسرور، وقد أعرب الأهالي بعد الإحتفال عن سعادتهم بهذا اليوم الرائع وهم يروا أولادهم يوم التخرج بهذا المستوى الفني الراقي، وقدموا الشكر الكبير للفنان أدهم قشاش مدير المعهد على كل أعمالة وإنجازاتة الفنية في سبيل الفن العربي.