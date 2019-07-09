تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-09 09:08:10 الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي |  2019-07-09 07:03:39 رسميا.. بريطانيا تحدد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي |  2019-07-09 06:10:43 الطقس - اجواء شديدة الحرارة |  2019-07-09 06:43:50 خسوف جزئي للقمر في سماء البلاد يوم 16 تموز |  2019-07-08 23:00:18 والد نيمار يرد على بيان سان جيرمان |  2019-07-08 23:01:04 اصابات متفاوتة باطلاق نار خلال شجار في رهط |  2019-07-09 00:01:36 واشنطن تؤكد مجددًا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي |  2019-07-09 00:00:10 خسوف جزئي للقمر في سماء البلاد يوم 16 تموز |  2019-07-08 21:41:46 اختلاف مواعيد النوم يسبب البدانة والسكري والضغط |  2019-07-08 21:40:28 إيفرتون يُخطط لصفقة جديدة من برشلونة |  2019-07-08 21:37:24 اصابة خطيرة لشاب لدغته افعى في النقب |  2019-07-08 21:29:57 الشرطة تعتقل 6 مشتبهين بعد تجدد مظاهرات الاثيوبيين |  2019-07-08 21:33:30 شاهدوا كيف اصبح ابن وابنة أمل حجازي.. هل يشبهانها ! |  2019-07-08 20:42:15 العربية للتغيير تطرح مبادرة "اعادة الثقة" بعد فشل مساعي تركيب المُشتركة |  2019-07-08 19:39:55 دراسة تكشف: انخفاض الكوليسترول أخطر من ارتفاعه |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خسوف جزئي للقمر في سماء البلاد يوم 16 تموز



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ذكرت الجمعية الفلكية أن سماء البلاد والمنطقة ستشهد خسوف جزئي للقمر مساء يوم الثلاثاء القادم 16 تموز الجاري، حيث يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة دون استخدام معدات فلكية من كافة المدن في ظاهرة لن تتكرر حتى 15 أيار من العام 2022.




كلمات متعلقة

خسوف, جزئي, للقمر, في, سماء, البلاد, يوم, 16, تموز,

تابعونــا

الطقس - اجواء شديدة الحرارة الطقس - اجواء شديدة الحرارة 2019-07-09 | 06:10:43

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الثلاثاء حاراً نسبياً الى حار،...

والد نيمار يرد على بيان سان جيرمان والد نيمار يرد على بيان سان جيرمان 2019-07-08 | 23:00:18

رد والد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، على البيان الذي أصدره...

اصابات متفاوتة باطلاق نار خلال شجار في رهط اصابات متفاوتة باطلاق نار خلال شجار في رهط 2019-07-08 | 23:01:04

أسفر شجار عائلي في مدينة رهط مساء الاثنين عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة , وبحسب...

خسوف جزئي للقمر في سماء البلاد يوم 16 تموز خسوف جزئي للقمر في سماء البلاد يوم 16 تموز 2019-07-09 | 00:00:10

ذكرت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن سماء فلسطين والمنطقة ستشهد خسوف جزئي للقمر...

اصابة خطيرة لشاب لدغته افعى في النقب اصابة خطيرة لشاب لدغته افعى في النقب 2019-07-08 | 21:37:24

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب...

الشرطة تعتقل 6 مشتبهين بعد تجدد مظاهرات الاثيوبيين الشرطة تعتقل 6 مشتبهين بعد تجدد مظاهرات الاثيوبيين 2019-07-08 | 21:29:57

تجددت مساء اليوم الاثنين مظاهرات الاثيوبيين في البلاد بعد مقتل شاب اثيوبي برصاص...

العربية للتغيير تطرح مبادرة "اعادة الثقة" بعد فشل مساعي تركيب المُشتركة العربية للتغيير تطرح مبادرة "اعادة الثقة" بعد فشل مساعي تركيب المُشتركة 2019-07-08 | 20:42:15

أصدرت العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي بيانا جاء فيه: في اعقاب عدم توصل لجنة...

سيارة تصطدم في واجهة مصرف ببئر السبع سيارة تصطدم في واجهة مصرف ببئر السبع 2019-07-08 | 17:35:47

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

نتنياهو: أصول الفلسطينيين تعود إلى أوروبا نتنياهو: أصول الفلسطينيين تعود إلى أوروبا 2019-07-08 | 16:00:33

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن أصل الفلسطينيين...

الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة : الاعتداء البوليسي على مها شحادة لا يمكن أن يكون له أي مبرر الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة : الاعتداء البوليسي على مها شحادة لا يمكن أن يكون له أي مبرر 2019-07-08 | 14:53:18

يدين الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، الاعتداء البوليسي جسديا على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار اصابة سطو مسلح زرازير عاملة شخص اخر الشرطة محطة وقود قرية انهيار سقالة ورشة بناء حيفا مدينة عامل علق تحتها اصابة نقل المستشفى الاسعاف طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا علاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهسفؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود احتراق شاحنة شارع ام الفحم ميعامي اضرار دون اصابات عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادالطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة جمارك ميناء حيفا ملثم لعبة سكين حجر لفحة انا قادمون يا قدس تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةرفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com