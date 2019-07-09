خسوف, جزئي, للقمر, في, سماء, البلاد, يوم, 16, تموز,

ذكرت الجمعية الفلكية أن سماء البلاد والمنطقة ستشهد خسوف جزئي للقمر مساء يوم الثلاثاء القادم 16 تموز الجاري، حيث يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة دون استخدام معدات فلكية من كافة المدن في ظاهرة لن تتكرر حتى 15 أيار من العام 2022.

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