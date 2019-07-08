والد, نيمار, يرد, على, بيان, سان, جيرمان,

رد والد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، على البيان الذي أصدره النادي الفرنسي، مساء اليوم الإثنين، عقب غياب اللاعب عن المران.

وكان باريس سان جيرمان، قد أصدر بيانًا يشجب خلاله غياب اللاعب عن المران الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، دون الحصول على إذن، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد اللاعب.وقال والد نيمار، خلال تصريحاته لشبكة "فوكس سبورتس" البرازيلية: "السبب معروف ومُحدد منذ عام، حيث أن الأمر يخص أكاديمية نيمار في البرازيل، ولم نتمكن من تغيير المواعيد، لأن العرض سيكون يوم 15 من الشهر الجاري".وأضاف: "لا جدال في الأمر، وباريس سان جيرمان يعرف كافة التفاصيل ويُشارك في بعض الأمور التي تخص الأكاديمية".وارتبط اسم نيمار بقوة بالعودة إلى صفوف برشلونة، خلال الأسابيع الأخيرة، خاصًة بعدما ساءت العلاقة بينه وبين ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي.